«Миллуолл» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 14:30 мск. «Миллуолл» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «львы» находятся на 5 месте в турнирной таблице.

Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Так что вся борьба за выход в плей-офф еще впереди.

Коэффициенты матча Миллуолл — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 2.553.003.05Фрибет$40

В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Миллуолл» расписал мировую с «Вест Бромвичем» (0:0).

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В двух своих последних матчах «львы» не забивали. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.

Матчи с «Лутон Тауном» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу обменялись победами.

«Лутон Таун»

Эта команда находится на высоком для себя 4 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Лутон Таун» грезит о выходе в АПЛ.

А вот с ничьими у «Лутон Таун» явный перебор. В 39 поединках команда 13 раз подписывала мировые.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Лутон Таун» дома уверенно переиграл крепкий «Уотфорд» (2:0).

Более того, «Лутон Таун» не проигрывает уже на протяжении полутора месяцев. Так что психологический фактор будет на пользу гостям.

«Лутон Таун» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в Лондон за зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 2.55.

На викторию «Лутон Тауна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

Гости сейчас на подъеме, тогда как «Миллуолл» не блещет стабильностью в игре и результатах.

Наш прогноз — Победа «Лутон Таун». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.