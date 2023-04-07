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    Очередное разочарование «львов»?

    «Миллуолл» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Чемпионшип, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Лутон Таун»
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    Джордж Хонейман
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 14:30 мск. «Миллуолл» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 14:30 Лутон Таун Лутон Таун
  • Лутон
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    «Миллуолл»

    Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «львы» находятся на 5 месте в турнирной таблице.

    Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Так что вся борьба за выход в плей-офф еще впереди.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Лутон Таун

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    В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Миллуолл» расписал мировую с «Вест Бромвичем» (0:0).

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    В двух своих последних матчах «львы» не забивали. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.

    Матчи с «Лутон Тауном» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу обменялись победами.

    «Лутон Таун»

    Эта команда находится на высоком для себя 4 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Лутон Таун» грезит о выходе в АПЛ.

    А вот с ничьими у «Лутон Таун» явный перебор. В 39 поединках команда 13 раз подписывала мировые.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Лутон Таун» дома уверенно переиграл крепкий «Уотфорд» (2:0).

    Более того, «Лутон Таун» не проигрывает уже на протяжении полутора месяцев. Так что психологический фактор будет на пользу гостям.

    «Лутон Таун» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в Лондон за зачетными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Лутон Тауна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

    Гости сейчас на подъеме, тогда как «Миллуолл» не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Наш прогноз — Победа «Лутон Таун». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Миллуолл» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Очередное разочарование «львов»?
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