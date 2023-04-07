«Миллуолл»
Эта команда борется за повышение в классе. Сейчас «львы» находятся на 5 месте в турнирной таблице.
Правда, отрыв от 7 места составляет всего 4 очка. Так что вся борьба за выход в плей-офф еще впереди.
Коэффициенты матча Миллуолл — Лутон Таун
В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Миллуолл» расписал мировую с «Вест Бромвичем» (0:0).
В двух своих последних матчах «львы» не забивали. Так что нужно срочно исправлять столь неприятную тенденцию.
Матчи с «Лутон Тауном» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу обменялись победами.
«Лутон Таун»
Эта команда находится на высоком для себя 4 месте в турнирной таблице. И, конечно же, «Лутон Таун» грезит о выходе в АПЛ.
А вот с ничьими у «Лутон Таун» явный перебор. В 39 поединках команда 13 раз подписывала мировые.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Лутон Таун» дома уверенно переиграл крепкий «Уотфорд» (2:0).
Более того, «Лутон Таун» не проигрывает уже на протяжении полутора месяцев. Так что психологический фактор будет на пользу гостям.
«Лутон Таун» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут в Лондон за зачетными баллами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 2.55.
На викторию «Лутон Тауна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.
Гости сейчас на подъеме, тогда как
Наш прогноз — Победа «Лутон Таун». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.