«Сморгонь»
Эта команда начала чемпионат относительно неплохо. Сейчас «Сморгонь» пребывает на 8 месте в турнирной таблице.
«Сморгонь» выиграла и проиграла по разу. Причем при 2 забитых мячах команда пропустила те же 2.
В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Сморгонь» уступила «Торпедо-БелАЗ» (2:1).
Матчи с «Ислочью» для команды традиционно складываются сложно. Два последних официальных очных поединка были проиграны.
«Сморгонь» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.
«Ислочь»
«Ислочь» стартовала в чемпионате посредственно. Команда по разу выиграла и проиграла, и находится на 7 позиции.
Правда, с атакой у команды дела обстоят неплохо. В двух стартовых поединках игроки «Ислочи» забили 3 мяча.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Ислочь» в родных стенах уверенно переиграла брестское «Динамо» (3:0).
До того команда с таким же счетом уступила другому «Динамо» — минскому (3:0). Так что стабильность и «Ислочь» — материи несовместимые.
«Ислочь» наверняка будет активно атаковать. В последнем матче команду, что называется, прорвало, и эту тенденцию гости постараются продолжить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ислочи» предлагают — 2.07.
На викторию «Сморгони» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Ислочи» -1.5 за 3.70.