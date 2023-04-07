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    «Ислочь» не оставит шансов «Сморгони»

    «Сморгонь» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 апреля 2023 года

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    «Ислочь»
    «Сморгонь» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:30 мск. «Сморгонь» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Апреля 2023 года
    Сморгонь
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 17:30 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    «Сморгонь»

    Эта команда начала чемпионат относительно неплохо. Сейчас «Сморгонь» пребывает на 8 месте в турнирной таблице.

    «Сморгонь» выиграла и проиграла по разу. Причем при 2 забитых мячах команда пропустила те же 2.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Сморгонь» уступила «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

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    Матчи с «Ислочью» для команды традиционно складываются сложно. Два последних официальных очных поединка были проиграны.

    «Сморгонь» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

    «Ислочь»

    «Ислочь» стартовала в чемпионате посредственно. Команда по разу выиграла и проиграла, и находится на 7 позиции.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят неплохо. В двух стартовых поединках игроки «Ислочи» забили 3 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Ислочь» в родных стенах уверенно переиграла брестское «Динамо» (3:0).

    До того команда с таким же счетом уступила другому «Динамо» — минскому (3:0). Так что стабильность и «Ислочь» — материи несовместимые.

    «Ислочь» наверняка будет активно атаковать. В последнем матче команду, что называется, прорвало, и эту тенденцию гости постараются продолжить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ислочи» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Сморгони» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.50.

    «Ислочь» выглядит сильнее соперника, к тому же в последнем матче продемонстрировала свою мощь в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Ислочи» -1.5 за 3.70.

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    «Сморгонь» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ислочь» не оставит шансов «Сморгони»
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