«Сморгонь» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:30 мск. «Сморгонь» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сморгонь»

Эта команда начала чемпионат относительно неплохо. Сейчас «Сморгонь» пребывает на 8 месте в турнирной таблице.

«Сморгонь» выиграла и проиграла по разу. Причем при 2 забитых мячах команда пропустила те же 2.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Сморгонь» уступила «Торпедо-БелАЗ» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Ислочью» для команды традиционно складываются сложно. Два последних официальных очных поединка были проиграны.

«Сморгонь» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

«Ислочь»

«Ислочь» стартовала в чемпионате посредственно. Команда по разу выиграла и проиграла, и находится на 7 позиции.

Правда, с атакой у команды дела обстоят неплохо. В двух стартовых поединках игроки «Ислочи» забили 3 мяча.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Ислочь» в родных стенах уверенно переиграла брестское «Динамо» (3:0).

До того команда с таким же счетом уступила другому «Динамо» — минскому (3:0). Так что стабильность и «Ислочь» — материи несовместимые.

«Ислочь» наверняка будет активно атаковать. В последнем матче команду, что называется, прорвало, и эту тенденцию гости постараются продолжить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ислочи» предлагают — 2.07.

На викторию «Сморгони» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.50.

«Ислочь» выглядит сильнее соперника , к тому же в последнем матче продемонстрировала свою мощь в атаке.

Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Ислочи» -1.5 за 3.70.