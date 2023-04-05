«Лидс» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Павлинам» в позапрошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Однако хозяева выиграли только два матча из семи последних в АПЛ.

Недавно у «Лидса» был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2. так началась серия из четырех поединков без побед.

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Она прервалась в предпоследнем матче, в котором команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (4:2). Теперь она лишь на один балл опережает зону вылета.

Все прогнозы на АПЛ

Эта победа пока что единственная в пяти последних поединках во всех турнирах при трех поражениях, так что йоркширцам будет сложно выиграть с такой формой.

«Ноттингем Форест»

«Форест» в текущем сезоне продолжает борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Команда занимает 14-е место в таблице и на один пункт опережает соперника.

«Лесники» лишь на два пункта опережают «Лестер» и «Вест Хэм», которые находятся в зоне вылета. В турнирной таблице такая плотность, что между 13-й и 18-й (в зоне вылета) позициями — лишь три очка.

В этом сезоне «Ноттингем Форест» смог 23 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил уже 50 мячей, что является одним из худших показателей. Из Кубков подопечные Купера уже давно вылетели и могут сконцентрироваться на АПЛ.

«Ноттингем» не побеждает с 5 февраля, когда обыграл... «Лидс» (1:0). В последних играх «Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:3), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,60, ничья — в 3,75.

В четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.