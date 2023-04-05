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    Обойдет ли «Лидс» «Ноттингем Форест»?

    «Лидс» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат Англии 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ноттингем Форест»
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    «Лидс» идет на 16 месте
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2023 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 21:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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    «Лидс»

    «Павлинам» в позапрошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Однако хозяева выиграли только два матча из семи последних в АПЛ.

    Недавно у «Лидса» был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2. так началась серия из четырех поединков без побед.

    Коэффициенты матча Лидс — Ноттингем Форест

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    Она прервалась в предпоследнем матче, в котором команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (4:2). Теперь она лишь на один балл опережает зону вылета.

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта победа пока что единственная в пяти последних поединках во всех турнирах при трех поражениях, так что йоркширцам будет сложно выиграть с такой формой.

    «Ноттингем Форест»

    «Форест» в текущем сезоне продолжает борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Команда занимает 14-е место в таблице и на один пункт опережает соперника.

    «Лесники» лишь на два пункта опережают «Лестер» и «Вест Хэм», которые находятся в зоне вылета. В турнирной таблице такая плотность, что между 13-й и 18-й (в зоне вылета) позициями — лишь три очка.

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    • В этом сезоне «Ноттингем Форест» смог 23 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил уже 50 мячей, что является одним из худших показателей. Из Кубков подопечные Купера уже давно вылетели и могут сконцентрироваться на АПЛ.

    «Ноттингем» не побеждает с 5 февраля, когда обыграл... «Лидс» (1:0). В последних играх «Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:3), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,60, ничья — в 3,75.

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    В четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Лидс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Лидс» «Ноттингем Форест»?
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