«Лидс»
«Павлинам» в позапрошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Однако хозяева выиграли только два матча из семи последних в АПЛ.
Недавно у «Лидса» был непростой матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии, который закончился поражением со счетом 0:2. так началась серия из четырех поединков без побед.
Коэффициенты матча Лидс — Ноттингем Форест
Она прервалась в предпоследнем матче, в котором команда обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (4:2). Теперь она лишь на один балл опережает зону вылета.
Эта победа пока что единственная в пяти последних поединках во всех турнирах при трех поражениях, так что йоркширцам будет сложно выиграть с такой формой.
«Ноттингем Форест»
«Форест» в текущем сезоне продолжает борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Команда занимает 14-е место в таблице и на один пункт опережает соперника.
«Лесники» лишь на два пункта опережают «Лестер» и «Вест Хэм», которые находятся в зоне вылета. В турнирной таблице такая плотность, что между 13-й и 18-й (в зоне вылета) позициями — лишь три очка.
В этом сезоне «Ноттингем Форест» смог 23 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил уже 50 мячей, что является одним из худших показателей. Из Кубков подопечные Купера уже давно вылетели и могут сконцентрироваться на АПЛ.
«Ноттингем» не побеждает с 5 февраля, когда обыграл... «Лидс» (1:0). В последних играх «Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:3), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,60, ничья — в 3,75.
В четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.