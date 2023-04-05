«Галатасарай»
Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Стамбульцы уверенно лидируют в чемпионате и не должны упустить чемпионство.
Интересно, что главной ценностью команды является надежная оборона. В 26 матчах Суперлиги «Галатасарай» пропустил всего 19 мячей.
В своем предыдущем поединке «Галатасарай» добыл 3 очка. Дома команда уверенно расправилась с «Адана Демирспором» (2:0).
Матчи с земляками для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Галатасарай» выиграл трижды.
«Галатасарай» намерен побороться и за Кубок Турции. Мауро Икарди, Дрис Мертенс и Николо Дзаньоло способны замахнуться на золотой дубль.
«Истанбул Башакшехир»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь уверенно. Сейчас она занимает 6 место в турнирной таблице Суперлиги.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 25 поединках игроки «Истанбул Башакшехира» забили всего 35 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Истанбул Башакшехир» дома минимально одолел «Анкарагюджю».
А вот до того стамбульцы вылетели из Лиги конференций. Обидчиком команды стал бельгийский «Гент».
«Истанбул Башакшехир» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.68.
На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 4.88, ничья оценена — в 3.94.
Хозяева мотивированы побороться за Кубок Турции, и уж
Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.97.