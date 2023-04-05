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    «Галатасарай» не будет медлить

    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Кубок Турции, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»
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    Дрис Мертенс
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 1/4 финала Кубка Турции. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:30 мск. «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Кубок 05 Апреля 2023 года

    «Галатасарай»

    Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. Стамбульцы уверенно лидируют в чемпионате и не должны упустить чемпионство.

    Интересно, что главной ценностью команды является надежная оборона. В 26 матчах Суперлиги «Галатасарай» пропустил всего 19 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Галатасарай» добыл 3 очка. Дома команда уверенно расправилась с «Адана Демирспором» (2:0).

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    Матчи с земляками для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Галатасарай» выиграл трижды.

    «Галатасарай» намерен побороться и за Кубок Турции. Мауро Икарди, Дрис Мертенс и Николо Дзаньоло способны замахнуться на золотой дубль.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь уверенно. Сейчас она занимает 6 место в турнирной таблице Суперлиги.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 25 поединках игроки «Истанбул Башакшехира» забили всего 35 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Истанбул Башакшехир» дома минимально одолел «Анкарагюджю».

    А вот до того стамбульцы вылетели из Лиги конференций. Обидчиком команды стал бельгийский «Гент».

    «Истанбул Башакшехир» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 4.88, ничья оценена — в 3.94.

    Хозяева мотивированы побороться за Кубок Турции, и уж точно начнут поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.97.

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    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» не будет медлить
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