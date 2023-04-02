КАМАЗ сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы так здорово начали сезон, но постепенно откатились в середину таблицы. Вот и сейчас КАМАЗ находится на 10 месте.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 24 сыгранных матчах челнинцы забили всего 27 раз.

В своем последнем поединке КАМАЗ потерпели поражение. На выезде команда минимально уступила лидеру «Балтике».

Прогнозы на ФНЛ

В двух последних поединках с «барсами» КАМАЗ пропустил 7 мячей. Да и вообще, матчи с «Аланией» для команды складываются неважно.

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Вот только нынешней весной КАМАЗ еще не выигрывал.

«Алания»

Назначение Олега Василенко дает немалые надежды болельщикам клуба. «Алания» находится на 4 месте, но надеется попасть в зону прямого повышения в классе.

Вот только оборона «барсов» смотрится проблемно. В 24 матчах команда пропустила в свои ворота 26 мячей.

В предыдущем туре команда не смогла победить. Дома «Алания» расписала сухую мировую с «Рубином».

К слову, «Алания» также еще не побеждала нынешней весной. Да и Василенко мотивирован добыть свою первую викторию у руля команды.

«Алания» наверняка сыграет первым номером. Гости уж точно будут активны в атаке, чем и займутся с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.15.

На викторию КАМАЗа дают — 3.24, ничья оценена — в 3.36.

«Алания» мотивирована побороться за прямое повышение в классе, и явно будет активна в атаке .

Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Победа «Алании» в 1 тайме за 2.74.