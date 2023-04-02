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    Первая весенняя победа «Алании»?

    КАМАЗ — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Первая лига, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Алания»
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    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2023 года
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    КАМАЗ

    Челнинцы так здорово начали сезон, но постепенно откатились в середину таблицы. Вот и сейчас КАМАЗ находится на 10 месте.

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 24 сыгранных матчах челнинцы забили всего 27 раз.

    В своем последнем поединке КАМАЗ потерпели поражение. На выезде команда минимально уступила лидеру «Балтике».

    Прогнозы на ФНЛ

    В двух последних поединках с «барсами» КАМАЗ пропустил 7 мячей. Да и вообще, матчи с «Аланией» для команды складываются неважно.

    В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Вот только нынешней весной КАМАЗ еще не выигрывал.

    «Алания»

    Назначение Олега Василенко дает немалые надежды болельщикам клуба. «Алания» находится на 4 месте, но надеется попасть в зону прямого повышения в классе.

    Вот только оборона «барсов» смотрится проблемно. В 24 матчах команда пропустила в свои ворота 26 мячей.

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    • В предыдущем туре команда не смогла победить. Дома «Алания» расписала сухую мировую с «Рубином».

    К слову, «Алания» также еще не побеждала нынешней весной. Да и Василенко мотивирован добыть свою первую викторию у руля команды.

    «Алания» наверняка сыграет первым номером. Гости уж точно будут активны в атаке, чем и займутся с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.15.

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    На викторию КАМАЗа дают — 3.24, ничья оценена — в 3.36.

    «Алания» мотивирована побороться за прямое повышение в классе, и явно будет активна в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Победа «Алании» в 1 тайме за 2.74.

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    КАМАЗ — «Алания»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Первая весенняя победа «Алании»?
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