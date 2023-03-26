ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнКак гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии» Хамзат ЧимаевЧимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC пообещал Хамзату соперника из топ-3 в новой весовой Криштиану РоналдуРоналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?
  • 00:48
    • Франция разгромила Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром
  • 01:08
    • Молдавия сыграла вничью с Фарерскими Островами, а Чехия обыграла Польшу
  • 00:38
    • Хет-трик Лукаку принес Бельгии крупную победу над Швецией
  • 21:53
    • «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии
    Все новости спорта

    Итальянцы разгромят Мальту

    Мальта — Италия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Евро-2024, 26 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Мальта — Италия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги
    Мальта сыграет на своем поле с Италией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Мальта — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 26 Марта 2023 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:45 Италия Италия
  • Рим
    •

    Мальта

    Эта команда традиционно является поставщиком очков. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.

    Вот и сейчас мальтийцам не светит ничего позитивного. Все соперники по группе явно сильнее островитян.

    Коэффициенты матча Мальта — Италия

    1X2Новым игрокам
  • 27.008.501.12Фрибет$40
    •

    Стартовый тур отбора сложился для команды неудачно. На выезде Мальта потерпела поражение от Северной Македонии (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с Италией для команды складываются исторически сложно. Мальтийцы ни разу не смогли разжиться хотя бы ничьей.

    Мальта пока и близко не может играть на равных даже с середняками европейского футбола. Об Италии вообще речи не идет.

    Италия

    Сборная Италии не вышла на два последних чемпионата мира. Да и вообще, проблем в игре команды громадье.

    Старт нынешнего отбора команде откровенно не удался. Италия дома проиграла главному конкуренту Англии (1:2).

  • Как гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии»
  • Рассказываем о причинах шокирующей отставки специалиста из мюнхенского клуба
  • Вчера

    • Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Мальту желательно обыграть с как можно большей разницей мячей.

    Италия имеет не самый сильный по именам состав. Однако даже его должно хватить для уверенной победы над андердогом.

    Сборная Италии явно будет активно атаковать. Нужно срочно набирать первые очки и устремляться в погоню за Англией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии предлагают — 1.11.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Мальты дают — 17.00, ничья оценена — в 10.00.

    Разъяренные стартовой неудачей, итальянцы явно будут агрессивны у ворот скромного соперника.

    Наш прогноз — Фора Италии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Фора Италии -3.5 за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Алания — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шотландия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грузия — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Гаске — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Белоруссия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Армения — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Израиль — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Англия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мальта — Италия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Итальянцы разгромят Мальту
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры