Мальта сыграет на своем поле с Италией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Мальта — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Эта команда традиционно является поставщиком очков. Шансов на преодоление квалификации у футбольного карлика мало.

Вот и сейчас мальтийцам не светит ничего позитивного. Все соперники по группе явно сильнее островитян.

Коэффициенты матча Мальта — Италия 1X2Новым игрокам 27.008.501.12Фрибет$40

Стартовый тур отбора сложился для команды неудачно. На выезде Мальта потерпела поражение от Северной Македонии (2:1).

Все прогнозы на футбол

Поединки с Италией для команды складываются исторически сложно. Мальтийцы ни разу не смогли разжиться хотя бы ничьей.

Мальта пока и близко не может играть на равных даже с середняками европейского футбола. Об Италии вообще речи не идет.

Италия

Сборная Италии не вышла на два последних чемпионата мира. Да и вообще, проблем в игре команды громадье.

Старт нынешнего отбора команде откровенно не удался. Италия дома проиграла главному конкуренту Англии (1:2).

Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Мальту желательно обыграть с как можно большей разницей мячей.

Италия имеет не самый сильный по именам состав. Однако даже его должно хватить для уверенной победы над андердогом.

Сборная Италии явно будет активно атаковать. Нужно срочно набирать первые очки и устремляться в погоню за Англией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии предлагают — 1.11.

На викторию Мальты дают — 17.00, ничья оценена — в 10.00.

Разъяренные стартовой неудачей, итальянцы явно будут агрессивны у ворот скромного соперника .

Наш прогноз — Фора Италии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Фора Италии -3.5 за 3.30.