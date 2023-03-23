Казахстан сыграет на своем поле со Словенией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Казахстан — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Национальная команда начинает свой путь к отбору на чемпионат Европы. В первом матче квалификации Казахстан сыграет со Словенией.

Казахи проиграли в последних 3-х матчах. Команда уступила ОАЭ (1:2), Узбекистану (0:2) и Азербайджану (0:3). До этой серии поражений у Казахстана была беспроигрышная серия, которая продлилась 8 матчей.

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За этот период сборная забила 12 голов и 5 пропустила. Большую часть матчей Казахстан провел в рамках группового этапа Лиги наций (Лига C). Казахи заняли первое место в своей группе, обогнав Азербайджан и Словакию.

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Стоит отметить, что сборная Казахстана выиграла все 3 матча на своем поле на групповом этапе Лиги наций.

Словения

Команда является одним из вероятных кандидатов на выход в чемпионат Европы. Сборная Словении проведет гостевой матч с Казахстаном в рамках 1-го тура квалификации ЧЕ.

Словенцы в последнее время играют довольно неплохо. Команда выиграла 2 последних товарищеских матча у Румынии (2:1) и Черногории (1:0). Также, Словения имеет беспроигрышную серию из 4-х матчей.

Команда выступала в Лиге наций (Лига B), Словения играет классом выше, чем предстоящий соперник — сборная Казахстана. В своей группе словенцы заняли 3-е место, едва избежав зону вылета.

Сборные Казахстана и Словении встретятся впервые, команды подходят к этому матчу в разных состояниях. Стоит отметить, что в составе сборной Словении гораздо больше мастеровитых игроков, которые способны решить исход матча в пользу своей команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Словении предлагают — 1.98.

На викторию Казахстана дают — 3.85, ничья оценена — в 3.40.

Сборная Словении подошла к этому матчу в полной боевой готовности. Можно предположить, что гости выиграют в предстоящем матче с минимальным перевесом.

Ставка — Победа сборной Словении за 1.98. Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 за 2.26.