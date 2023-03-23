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    Словенцы начнут квалификацию ЧЕ с победы

    Казахстан — Словения. Ставка за 2.26 на матч Евро-2024 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Словения
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    Сборная Словении в товарищеском матче
    Казахстан сыграет на своем поле со Словенией в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Казахстан — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 23 Марта 2023 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 18:00 Словения Словения
  • Любляна
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    Казахстан

    Национальная команда начинает свой путь к отбору на чемпионат Европы. В первом матче квалификации Казахстан сыграет со Словенией.

    Казахи проиграли в последних 3-х матчах. Команда уступила ОАЭ (1:2), Узбекистану (0:2) и Азербайджану (0:3). До этой серии поражений у Казахстана была беспроигрышная серия, которая продлилась 8 матчей.

    Коэффициенты матча Казахстан — Словения

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    За этот период сборная забила 12 голов и 5 пропустила. Большую часть матчей Казахстан провел в рамках группового этапа Лиги наций (Лига C). Казахи заняли первое место в своей группе, обогнав Азербайджан и Словакию.

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    Стоит отметить, что сборная Казахстана выиграла все 3 матча на своем поле на групповом этапе Лиги наций.

    Словения

    Команда является одним из вероятных кандидатов на выход в чемпионат Европы. Сборная Словении проведет гостевой матч с Казахстаном в рамках 1-го тура квалификации ЧЕ.

    Словенцы в последнее время играют довольно неплохо. Команда выиграла 2 последних товарищеских матча у Румынии (2:1) и Черногории (1:0). Также, Словения имеет беспроигрышную серию из 4-х матчей.

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    • Команда выступала в Лиге наций (Лига B), Словения играет классом выше, чем предстоящий соперник — сборная Казахстана. В своей группе словенцы заняли 3-е место, едва избежав зону вылета.

    Сборные Казахстана и Словении встретятся впервые, команды подходят к этому матчу в разных состояниях. Стоит отметить, что в составе сборной Словении гораздо больше мастеровитых игроков, которые способны решить исход матча в пользу своей команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Словении предлагают — 1.98.

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    На викторию Казахстана дают — 3.85, ничья оценена — в 3.40.

    Сборная Словении подошла к этому матчу в полной боевой готовности. Можно предположить, что гости выиграют в предстоящем матче с минимальным перевесом.

    Ставка — Победа сборной Словении за 1.98. Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 за 2.26.

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    Казахстан — Словения: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Словенцы начнут квалификацию ЧЕ с победы
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