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    Уверенная реабилитация «канониров»?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 марта 2023 года

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    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Марта 2023 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» лидирует в АПЛ. Гандикап от «Манчестер Сити» составляет 5 очков, так что вся борьба за чемпионский титул еще впереди.

    В 27 матчах чемпионата команда уступила только в трех. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 25 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Кристал Пэлас

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    В минувшем туре «Арсенал» вновь добыл три очка. На выезде команда Микеля Артеты уверенно переиграла «Фулхэм» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    После того «Арсенал» трагически вылетел из Лиги Европы. В серии послематчевых пенальти «канониры» уступили «Спортингу».

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Терять очки на ровном месте команде Артеты сейчас нельзя.

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Кристал Пэлас» находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.

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    • В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» снова проиграл. На выезде команда минимально уступила «Брайтону».

    В последних матчах «Кристал Пэлас» смотрится откровенно блекло. Три своих последних матча команда проиграла.

    Гости наверняка постараются дать бой лидеру чемпионата. «Кристал Пэлас» намерен прервать свою проигрышную серию, а заодно огорчить земляков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

    «Канонирам» необходимо как можно быстрее реабилитироваться за вылет из Лиги Европы.

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная реабилитация «канониров»?
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