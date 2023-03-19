«Арсенал» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» лидирует в АПЛ. Гандикап от «Манчестер Сити» составляет 5 очков, так что вся борьба за чемпионский титул еще впереди.

В 27 матчах чемпионата команда уступила только в трех. Да и оборона представляет собой вполне надежную субстанцию: 25 пропущенных мячей.

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В минувшем туре «Арсенал» вновь добыл три очка. На выезде команда Микеля Артеты уверенно переиграла «Фулхэм» (0:3).

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После того «Арсенал» трагически вылетел из Лиги Европы. В серии послематчевых пенальти «канониры» уступили «Спортингу».

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Терять очки на ровном месте команде Артеты сейчас нельзя.

«Кристал Пэлас»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Кристал Пэлас» находится на 12 месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды сейчас актуальна как никогда. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.

В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» снова проиграл. На выезде команда минимально уступила «Брайтону».

В последних матчах «Кристал Пэлас» смотрится откровенно блекло. Три своих последних матча команда проиграла.

Гости наверняка постараются дать бой лидеру чемпионата. «Кристал Пэлас» намерен прервать свою проигрышную серию, а заодно огорчить земляков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.29.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

«Канонирам» необходимо как можно быстрее реабилитироваться за вылет из Лиги Европы .

Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.