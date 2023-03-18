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    «Краснодар» может снова победить

    «Локомотив» — «Краснодар». Ставка (к. 2.75) и прогноз на РПЛ 18 марта 2023 года

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    18 марта на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» примет «Краснодар» в рамках матча 20-го тура чемпионата России. Начало игры в 19:30 мск. «Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Локомотив»

    Судя по результатам, хозяева сделали ставку на чемпионат. «Железнодорожники» потерпели поражение от «Акрона» в четвертьфинале Кубка России Пути регионов, что стало большой неожиданностью.

    При этом команда Михаила Галактионова выиграл два последних матча в чемпионате России, причем против не самых простых соперников. «Локомотив» сумел победить «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).

    Коэффициенты матча Локомотив — Краснодар

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    После паузы это будет второй домашний матч для «Локо». До этого клуб принял «Спартак» и потерпел поражение. В последствии «красно-зеленые» не смогли обыграть «красно-белых» и покинули Путь РПЛ.

    Все прогнозы на РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 12-е место. В его активе 19 очков. В случае потери очков, хозяева могут опуститься в зону стыков.

    «Краснодар»

    Гости показали неплохие результаты в последних матчах. Благодаря своей текущей форме им удалось набрать серию из четырех игр без поражений, три из которых завершились победой.

    В РПЛ «быки» сыграли вничью с «Торпедо». Тот матч закончился вничью 2:2. После него «Краснодар» одержал победу над «Динамо» со счетом 3:1.

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    • В Кубке России коллектив Ивича обыграл ЦСКА (1:0), но эта победа не помогла сохранить место в сетке РПЛ. «Краснодар» оказался в зоне регионов. 15 марта команда разгромила на выезде «Ахмат» (3:0).

    В таблице РПЛ «Краснодар» занимает 7-е место. В его активе 29 очков на счету, после 8 побед и 5 ничьих.

    Прогноз и ставки

    «Локомотив» и «Краснодар» почти равные по силам соперники, если смотреть на котировки. Коэффициенты составляют 2.45 и 2.75 соответственно.

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    «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ахматом» и победил «Динамо», выдав неплохую серию побед. Это убеждает поставить именно на него, так как «Локомотив» опозорился в матче с «Акроном» и наверняка находится не в лучшем психологическом состоянии.

    Возможно, стоит поставить на победу «быков». Они сейчас на подъеме и вдобавок выиграли 2 из 3 очных матчей сезона против этого соперника.

    Также «Краснодар» не пропустил в прошлом матче и почти надежно отыграл против «Динамо». Ставим на то, что тотал будет скромным и гости выиграют, забив 1-2 мяча. Ставка — ТМ 2.5 за 2.03.

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    «Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» может снова победить
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