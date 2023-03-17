«Аталанта» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет в пятницу, 17 марта, начало — в 22:45 мск. «Аталанта» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице с отрывом в четыре очка.

Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью коллектив не дружит.

Свой предыдущий поединок «Аталанта» вновь не записала себе в актив. На выезде она потерпела поражение от лидера «Наполи» (0:2).

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В последних четырех матчах дружина Гасперини не выиграла при трех поражениях, так что она находится не в лучшей форме.

«Эмполи»

«Эмполи» проводит нормальный как для себя сезон. И по итогам 26 проведенных туров команда с 28 очками идет на 14-й позиции.

Отставание от зоны еврокубков и отрыв от зоны вылета составляет 14 и девять очков соответственно, так что коллектив по сути лишен турнирной мотивации.

Тосканцы за всю дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, по 10 встреч они проиграли и поделили очки со своими оппонентами.

Вот уже семь поединков клуб не знает побед при четырех поражениях, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,49. Успех «Эмполи» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.

В трех последних матчей хозяев поля по крайней мере одна команда не забивала.

Поэтому наши прогноз и ставка — в обоих таймах не будет голов за 2,16.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,15, ведь в трех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала.