«Аталанта»
«Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице с отрывом в четыре очка.
Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью коллектив не дружит.
Свой предыдущий поединок «Аталанта» вновь не записала себе в актив. На выезде она потерпела поражение от лидера «Наполи» (0:2).
В последних четырех матчах дружина Гасперини не выиграла при трех поражениях, так что она находится не в лучшей форме.
«Эмполи»
«Эмполи» проводит нормальный как для себя сезон. И по итогам 26 проведенных туров команда с 28 очками идет на 14-й позиции.
Отставание от зоны еврокубков и отрыв от зоны вылета составляет 14 и девять очков соответственно, так что коллектив по сути лишен турнирной мотивации.
Тосканцы за всю дистанцию первенства смогли выиграть только в шести поединках, по 10 встреч они проиграли и поделили очки со своими оппонентами.
Вот уже семь поединков клуб не знает побед при четырех поражениях, так что он явно не будет фаворитом грядущей игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,49. Успех «Эмполи» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.
В трех последних матчей хозяев поля по крайней мере одна команда не забивала.
Поэтому наши прогноз и ставка — в обоих таймах не будет голов за 2,16.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,15, ведь в трех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала.