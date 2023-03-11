7 марта пройдет матч, в котором «Вест Бромвич» сыграет против «Уигана» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Команда выступает с переменным успехом в нынешнем сезоне. «Вест Бромвич» занимает 11-е место в Чемпионшипе с 48 очками в активе после 34-х встреч.

Клуб отстает от зоны плей-офф чемпионата на 7 очков. Несмотря на то, что ВБА не находится среди лидеров Чемпионшипа, он имеет очень надежную оборону, пропустив всего 38 голов.

В своем предыдущем поединке «Дрозды» потерпели поражение на выезде от «Халл Сити» (0:2) в Чемпионшипе.

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В своих пяти последних матчах «Альбион» одержал только одну победу при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.

«Уиган»

Команда ныне сражается лишь за сохранение места в Чемпионшипе. «Уиган» находится на предпоследнем 23-м месте в таблице.

Наиболее проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 34 поединках пропущено уже 53 мяча.

Впрочем, еще недавно «Латикс» сидели на дне турнирной таблицы, но отставка экс-менеджера Коло Туре, которого заменил Шон Мэлони, помогла подняться.

Тем не менее, в последних четырех поединках ланкаширцы не знают побед при трех ничьих и одном поражении, так что будут аутсайдером игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,59. Успех «Уигана» оценивается в 5,70, ничья — в 4,00.

В восьми из 10 последних выездных матчей гостей забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,11.

Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» выиграет 1-й тайм за 2,21, ведь хозяева выиграли к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.