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    Приблизится ли «Вест Бромвич» к зоне плей-офф?

    «Вест Бромвич» — «Уиган». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Чемпионшип, 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Уиган»
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    «Вест Бромвич» идет в середине таблицы
    7 марта пройдет матч, в котором «Вест Бромвич» сыграет против «Уигана» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Марта 2023 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Вест Бромвич»

    Команда выступает с переменным успехом в нынешнем сезоне. «Вест Бромвич» занимает 11-е место в Чемпионшипе с 48 очками в активе после 34-х встреч.

    Клуб отстает от зоны плей-офф чемпионата на 7 очков. Несмотря на то, что ВБА не находится среди лидеров Чемпионшипа, он имеет очень надежную оборону, пропустив всего 38 голов.

    В своем предыдущем поединке «Дрозды» потерпели поражение на выезде от «Халл Сити» (0:2) в Чемпионшипе.

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    В своих пяти последних матчах «Альбион» одержал только одну победу при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.

    «Уиган»

    Команда ныне сражается лишь за сохранение места в Чемпионшипе. «Уиган» находится на предпоследнем 23-м месте в таблице.

    Наиболее проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 34 поединках пропущено уже 53 мяча.

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    • Впрочем, еще недавно «Латикс» сидели на дне турнирной таблицы, но отставка экс-менеджера Коло Туре, которого заменил Шон Мэлони, помогла подняться.

    Тем не менее, в последних четырех поединках ланкаширцы не знают побед при трех ничьих и одном поражении, так что будут аутсайдером игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,59. Успех «Уигана» оценивается в 5,70, ничья — в 4,00.

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    В восьми из 10 последних выездных матчей гостей забивали обе команды.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,11.

    Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» выиграет 1-й тайм за 2,21, ведь хозяева выиграли к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.

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    «Вест Бромвич» — «Уиган»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Вест Бромвич» к зоне плей-офф?
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