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    «Кальяри» победит прямого конкурента

    «Кальяри» — «Асколи». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Серия B, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Асколи»
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    «Кальяри»
    В 29-м туре итальянской Серии B «Кальяри» сыграет против «Асколи». Начало поединка запланировано на 22:30 по Москве. «Кальяри» — «Асколи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 10 Марта 2023 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:30 Асколи Асколи
  • Италия. Серия B
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    «Кальяри»

    Команда находится в зоне плей-офф Серии B, занимая 8-е место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет шансы на то, чтобы побороться за место в Серии А, но для этого команде необходимо укреплять свое турнирное положение.

    «Кальяри» имеет на своем счету 39 очков, а ближайший преследователь «Палермо» отстает от команды лишь на один балл. Главный козырь «Кальяри» в нынешнем сезоне — хорошая оборона.

    Команда пропустила всего лишь 28 голов в 28-и матчах сезона — это 4-й показатель в лиге.

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    В последних 5-и матчах «Кальяри» ни разу не проиграла. Команда 4 раза сыграла вничью и один раз одержала победу над «Беневенто» (1:0). За этот период «Кальяри» забил 3 гола и дважды пропустила.

    В предстоящем матче команда встретится со своим прямым конкурентом «Асколи», который также борется за выход в плей-офф Серии B. Примечательно, что «Кальяри» занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда проиграла лишь два матча из 14-и на своем поле.

    «Асколи»

    Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии B, всерьез претендуя на выход в плей-офф чемпионата. «Асколи» отстает от необходимой 8-й строчки лишь на 3 балла.

    Команда проводит неплохой сезон, без затяжных провалов. Стоит отметить, что «Асколи» здорово выступает на чужом поле. Команда занимает 5-е место в лиге по этому показателю, выиграв 6 матчей из 14-и в гостях.

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    • В последних 5-и матчах у «Асколи» имеется явный прогресс. Команда уступила лишь «Бари» (0:1), выиграла 3 матча и однажды сыграла вничью. Примечательно, что все матчи завершены с минимальными счетами (1:0 или 0:0).

    «Асколи» и «Кальяри» уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура Серии B «Асколи» на своем поле переиграла соперника со счетом 2:1. В предстоящем матче будет куда сложнее повторить этот результат, слишком хороший ход набрал «Кальяри».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают однозначным фаворитом хозяев поля. На победу «Кальяри» выставлен коэффициент 2.09. На викторию «Асколи» можно поставить за 3.60, ничья оценена в 3.20.

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    В принципиальном матче «Кальяри» имеет преимущество. Команда отлично выступает на своем поле и точно не отдаст инициативу. Можно предположить, что хозяева все-таки возьмут свои очки.

    Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09.

    Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Кальяри» 0.5 больше в 1 тайме за 2.09.

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    «Кальяри» — «Асколи»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кальяри» победит прямого конкурента
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