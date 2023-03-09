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    «Астана» быстро прищучит дебютанта

    «Жетысу» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Казахстана, 9 марта 2023 года

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    «Астана»
    «Жетысу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 11:00 мск. «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Марта 2023 года
    Жетысу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 11:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Жетысу»

    Эта команда минувший чемпионат провела ударно. По его итогам «Жетысу» вернулся в элиту казахстанского футбола.

    А вот в новом сезоне перед командой стоит главная задача — не вылететь. Состав у «Жетысу» вполне себе приличный.

    В стартовом туре чемпионата «Жетысу» не смог взять очки. Дома команда минимально уступила «Актобе».

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    Очные поединки с «Астаной» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Жетысу» проиграл трижды.

    Наверняка в этой встрече новичок элиты постарается дать бой фавориту. Вот только команде нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

    «Астана»

    Эта команда в минувшем сезоне стала чемпионом Казахстана. В итоговой таблице «Астана» опередила «Актобе» лишь на 1 балл.

    Команда имеет очень сильный, по казахским меркам, состав. На месте и лидер атак хорват Марин Томасов, забивший 15 мячей в минувшем сезоне.

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    • В минувшем туре чемпионата «Астана» добыла победу. Дома команда переиграла карагандинский «Шахтер» (2:1).

    Один из мячей записал в свой актив Дембо Дарбо. Гамбиец явно способен стать одним из лидеров атак команды в нынешнем сезоне.

    «Астана» явно не собирается терять очки на ровном месте. Так что ждем атакующей активности от пары Томасов — Дарбо.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Жетысу» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.30.

    Гости смотрятся монолитнее оппонента, к тому же наверняка постараются начать поединок активно.

    Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» быстро прищучит дебютанта
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