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    «Канониры» разгромят аутсайдера

    «Арсенал» — «Борнмут». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Борнмут»
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    Габриэл Мартинелли
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Арсенал Лондон
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    «Арсенал»

    «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». Правда, «канониры» только в последних матчах вернулись на победный путь.

    Главной ценностью команды Микеля Артеты является оборона. В 24 матчах лондонцы пропустили всего 23 мяча.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Борнмут

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    В минувшем туре «Арсенал» вновь добыл викторию. В родных стенах был обыгран уверенно «Эвертон» (4:0).

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    До того «канониры» вырвали победу над «Лестером» (0:1). Плохо только, что команда Артеты показательно уступила «Манчестер Сити» (1:3).

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. По игре «Арсенал» выглядит куда монолитнее одного из аутсайдеров АПЛ.

    «Борнмут»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Борнмут» скромно сражается за сохранение прописки в АПЛ.

    «Борнмут» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Правда, даже при такой диспозиции отставание от спасительной 17 позиции составляет 1 балл.

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    • В предыдущем своем поединке «Борнмут» проиграл. Дома команда по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (1:4).

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 48 раз.

    В этой встрече гости мечтают разжиться очками. Правда, из 5 последних поединков с «Арсеналом» были проиграны 4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Борнмута» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.00.

    «Борнмут» ужасно обороняется, к тому же «канониры» наверняка постараются наконец-то более продуктивно сыграть в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.53.

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    «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» разгромят аутсайдера
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