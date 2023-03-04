«Арсенал»
«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». Правда, «канониры» только в последних матчах вернулись на победный путь.
Главной ценностью команды Микеля Артеты является оборона. В 24 матчах лондонцы пропустили всего 23 мяча.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Борнмут
В минувшем туре «Арсенал» вновь добыл викторию. В родных стенах был обыгран уверенно «Эвертон» (4:0).
До того «канониры» вырвали победу над «Лестером» (0:1). Плохо только, что команда Артеты показательно уступила «Манчестер Сити» (1:3).
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. По игре «Арсенал» выглядит куда монолитнее одного из аутсайдеров АПЛ.
«Борнмут»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Борнмут» скромно сражается за сохранение прописки в АПЛ.
«Борнмут» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Правда, даже при такой диспозиции отставание от спасительной 17 позиции составляет 1 балл.
В предыдущем своем поединке «Борнмут» проиграл. Дома команда по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (1:4).
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 48 раз.
В этой встрече гости мечтают разжиться очками. Правда, из 5 последних поединков с «Арсеналом» были проиграны 4.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.25.
На викторию «Борнмута» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.00.
«Борнмут» ужасно обороняется, к тому же
Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.53.