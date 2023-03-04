«Арсенал» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». Правда, «канониры» только в последних матчах вернулись на победный путь.

Главной ценностью команды Микеля Артеты является оборона. В 24 матчах лондонцы пропустили всего 23 мяча.

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В минувшем туре «Арсенал» вновь добыл викторию. В родных стенах был обыгран уверенно «Эвертон» (4:0).

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До того «канониры» вырвали победу над «Лестером» (0:1). Плохо только, что команда Артеты показательно уступила «Манчестер Сити» (1:3).

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. По игре «Арсенал» выглядит куда монолитнее одного из аутсайдеров АПЛ.

«Борнмут»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Борнмут» скромно сражается за сохранение прописки в АПЛ.

«Борнмут» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Правда, даже при такой диспозиции отставание от спасительной 17 позиции составляет 1 балл.

В предыдущем своем поединке «Борнмут» проиграл. Дома команда по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (1:4).

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 48 раз.

В этой встрече гости мечтают разжиться очками. Правда, из 5 последних поединков с «Арсеналом» были проиграны 4.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.25.

На викторию «Борнмута» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.00.

«Борнмут» ужасно обороняется, к тому же «канониры» наверняка постараются наконец-то более продуктивно сыграть в атаке .

Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.67. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.53.