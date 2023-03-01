В среду, 1 марта, в ответном четвертьфинальном поединке Кубка России московское «Динамо» на своем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по мск. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Неделю тому назад эти коллективы в Самаре провели первый поединок, который закончился викторией «Крылышек» со счетом 2:1, и где все голы были забиты во второй половине игры.

На группой же стадии данного кубкового соревнования «бело-синие» смогли выиграть свой квартет, набрав десять баллов в компании с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».

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Московский коллектив выиграл три встречи, расписал одну мировую и дважды уступал. Причем от четвертой строки он оторвался всего лишь на два очка, и решил свой вопрос с выходом в плей-офф только в последнем туре.

Календарь и таблица РПЛ

Первую же половину чемпионата «динамовцы» завершили на четвертой строке, отставая от третьей на шесть пунктов. В межсезонье они провели восемь спаррингов, выиграв шесть из них при одной мировой и одном фиаско.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» на групповой стадии стали вторыми в своем квартете, отдав первенство московскому «Спартаку», но опередив питерский «Зенит» и воронежский «Факел».

Самарцы за шесть проведенных встреч смогли выиграть четыре из них, победив во всех домашних поединках, в том числе 2:0 питерцев и 2:1 москвичей, и одолев на выезде воронежцев.

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Зимнюю паузу волжане заполнили девятью товарищескими играми. Выиграть они смогли только три из них, дважды они еще сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В турнирной таблице РПЛ «Крылышки» после первой половины чемпионата разместились на 11 позиции, оторвавшись на семь пунктов от красной зоны.

Отметим, что за последние четыре очных поединка этих клубов трижды сильнее были самарцы и только раз виктория была на стороне «динамовцев».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.70, победа «Крыльев Советов» — 4.80, ничья — 3.95.

Проход: «Динамо» — 2.00; «Крыльев Советов» — 1.80.

И хотя «динамовцы» в последнее время не особо удачно играют против «Крылышек», но на этот раз москвичам вполне по силам ликвидировать негативный гандикап первого матча и выйти в следующий раунд.

И вновь от этого поединка мы ждем голы в обе стороны и верховой тотал.