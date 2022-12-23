«Утрехт» сыграет на своем поле с «Гронингеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 15:00 мск. «Утрехт» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Утрехт»

Эта команда проводит вполне подобающий для себя по результатам сезон. На текущий момент «Утрехт» занимает 7 место в Эредивизии.

Наиболее проблемным звеном «быков» является слабая атака. В 14 матчах забито всего 23 мяча.

Зато пропускает «Утрехт» многовато — 21 мяч. Зато выигрывает команда каждый второй свой поединок, добыв уже 7 викторий.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Утрехт» в контрольной встрече минимально уступил «Серветту».

В этом поединке «Утрехт» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Тем паче, матчи с «Гронингеном» для команды традиционно складываются относительно успешно.

«Гронинген»

В нынешнем сезоне эта команда бьется за выживание. В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Гронинген» находится на 15 позиции.

Более того, отрыв от зоны вылета составляет лишь 1 зачетный балл. Да и побеждает «Гронинген» редко — всего 3 виктории в 14 матчах.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 29 мячей, что чуть больше двух голов за матч.

Свой последний матч «Гронинген» провел неудачно. В контрольной встрече команда уступила «Специи» (2:0).

Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Правда, стабильностью «Гронинген» похвастаться не может.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Утрехта» предлагают — 1.55.

На викторию «Гронингена» дают — 6.54, ничья оценена — в 4.31.

«Утрехт» выглядит убедительнее соперника, к тому же полтора месяца назад одолел его в очной встрече .

Наш прогноз — Победа «Утрехт» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.