«Наполи» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» нынешний сезон проводит просто великолепно. Команда находится на 1 месте в Серии А, на данный момент считаясь главным претендентом на Скудетто.

Неаполитанцы на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Да и вообще, команда еще ни разу не уступила.

Отметим мощную атаку «Наполи». В 15 матчах игроки команды наколотили 37 мячей, 9 из которых на счету Виктора Осимена.

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Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. «Наполи» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу» (2:3).

В этом поединке «Наполи» наверняка будет активно атаковать. Хвича Кварацхелия и его партнеры способны взломать любую оборону.

«Лилль»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице французского чемпионата «Лилль» находится лишь на 7 позиции.

Наиболее проблемным звеном «догов» является оборона. В 15 матчах пропущено уже 23 мяча.

А вот атака «Лилль» выглядит достаточно позитивно. Игроки команды в 15 матчах настреляли 27 мячей.

Свой последний матч «Лилль» провел ударно. «Доги» уверенно расправились с «Камбуром», обыграв его со счетом 0:2.

Причем до того французы переиграли еще и «Вальядолид» (2:0). Да и вообще, из 4 контрольных поединков «доги» выиграли в 3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.50.

На викторию «Лилля» дают — 5.95, ничья оценена — в 4.48.

Неаполитанцы имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей , чем намерены воспользоваться с первых минут встречи.

Наш прогноз — Фора «Наполи» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.06.