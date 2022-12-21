«Наполи»
«Наполи» нынешний сезон проводит просто великолепно. Команда находится на 1 месте в Серии А, на данный момент считаясь главным претендентом на Скудетто.
Неаполитанцы на 8 очков опережают ближайшего преследователя. Да и вообще, команда еще ни разу не уступила.
Отметим мощную атаку «Наполи». В 15 матчах игроки команды наколотили 37 мячей, 9 из которых на счету Виктора Осимена.
Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. «Наполи» в товарищеском матче уступил «Вильярреалу» (2:3).
В этом поединке «Наполи» наверняка будет активно атаковать. Хвича Кварацхелия и его партнеры способны взломать любую оборону.
«Лилль»
В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице французского чемпионата «Лилль» находится лишь на 7 позиции.
Наиболее проблемным звеном «догов» является оборона. В 15 матчах пропущено уже 23 мяча.
А вот атака «Лилль» выглядит достаточно позитивно. Игроки команды в 15 матчах настреляли 27 мячей.
Свой последний матч «Лилль» провел ударно. «Доги» уверенно расправились с «Камбуром», обыграв его со счетом 0:2.
Причем до того французы переиграли еще и «Вальядолид» (2:0). Да и вообще, из 4 контрольных поединков «доги» выиграли в 3.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.50.
На викторию «Лилля» дают — 5.95, ничья оценена — в 4.48.
Неаполитанцы имеют в своем распоряжении
Наш прогноз — Фора «Наполи» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.06.