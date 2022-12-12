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    «Боавишту» ждет коллизия

    «Боавишта» — «Витория Гимарайнш». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, Кубок португальской лиги, 12 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Витория Гимарайнш»
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    Бруно Лоуренсо
    «Боавишта» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:30 мск. «Боавишта» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боавишта»

    Эта команда находится на 1 месте в своем квартете. По итогам двух сыгранных туров «Боавишта» набрала 6 очков.

    Да и с результативностью у команды все в порядке. В двух матчах забито 4 мяча, притом, что в свои ворота «Боавишта» пропустила лишь дважды.

    В предыдущем туре «Боавишта» добыла три очка. Дома команда минимально переиграла «Вилафранкенше».

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    После того «Боавишта» еще и провела контрольный поединок. Правда, в матче с «Сельтой» добыть удалось лишь ничью (1:1).

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. «Боавишта» мотивирована добыть 3 победу в группе.

    «Витория Гимарайнш»

    Эта команда выше 2 места не поднимется. В активе у «Витории Гимарайнш» всего 2 набранных очка.

    В минувшем туре «Витория Гимарайнш» не сумела победить. Дома команда расписала боевую мировую с «Белененсешем» (2:2).

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    • А вот в чемпионате Португалии команда выступает на привычном для себя уровне. Нынешнее 6 место в этом плане выглядит показательным.

    В этой встрече «Витория Гимарайнш» наверняка постарается дать бой хозяевам. Правда, с результативностью у команды не все ладно.

    Последняя очная встреча с «Боавиштой» вышла для команды удачной. Победа со счетом 3:2 случилась еще менее 2 месяцев назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 2.53.

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    На викторию «Боавишты» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.20.

    «Боавишта» уже обеспечила себе 1 место в группе, и вряд ли будет особо надрываться в ничего не значащем для себя матче.

    Наш прогноз — Победа «Витории Гимарайнш». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    «Боавишта» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на футбол. «Боавишту» ждет коллизия
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