«Боавишта» сыграет на своем поле с «Виторией Гимарайнш» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:30 мск. «Боавишта» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

Эта команда находится на 1 месте в своем квартете. По итогам двух сыгранных туров «Боавишта» набрала 6 очков.

Да и с результативностью у команды все в порядке. В двух матчах забито 4 мяча, притом, что в свои ворота «Боавишта» пропустила лишь дважды.

В предыдущем туре «Боавишта» добыла три очка. Дома команда минимально переиграла «Вилафранкенше».

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После того «Боавишта» еще и провела контрольный поединок. Правда, в матче с «Сельтой» добыть удалось лишь ничью (1:1).

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. «Боавишта» мотивирована добыть 3 победу в группе.

«Витория Гимарайнш»

Эта команда выше 2 места не поднимется. В активе у «Витории Гимарайнш» всего 2 набранных очка.

В минувшем туре «Витория Гимарайнш» не сумела победить. Дома команда расписала боевую мировую с «Белененсешем» (2:2).

А вот в чемпионате Португалии команда выступает на привычном для себя уровне. Нынешнее 6 место в этом плане выглядит показательным.

В этой встрече «Витория Гимарайнш» наверняка постарается дать бой хозяевам. Правда, с результативностью у команды не все ладно.

Последняя очная встреча с «Боавиштой» вышла для команды удачной. Победа со счетом 3:2 случилась еще менее 2 месяцев назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 2.53.

На викторию «Боавишты» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.20.

«Боавишта» уже обеспечила себе 1 место в группе, и вряд ли будет особо надрываться в ничего не значащем для себя матче .

Наш прогноз — Победа «Витории Гимарайнш». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.