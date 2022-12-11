В 22-м туре английского Чемпионшипа «Уотфорд» на своем поле будет принимать «Халл Сити». Начало встречи — в 18:00 мск «Уотфорд» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

Эта английская команда будет бороться за возможность подняться в Премьер-лигу. «Уотфорд» располагается на 4-й строчке турнирной таблицы с 33 очками в копилке.

Команда также является одним из лидеров Чемпионшипа по домашним матчам, расположившись на все том же 4-м месте. За 10 встреч «Уотфорд» набрал 19 очков, 17 забил и 10 пропустил.

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В составе команды есть мощный нападающий, который имеет большой потенциал. 24-летний Исмаила Сарр является лучшим бомбардиром команды — в 17 матчах нынешнего сезона за «Уотфорд» Сарр забил 6 голов и сделал 4 передачи.

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Стоит отметить, что форвард участвовал на чемпионате мира в составе сборной Сенегала. Сарр провел 4 матча на мундиале в Катаре и забил один мяч.

«Уотфорд», очевидно, будет владеть преимуществом в матче с «Халл Сити». Гостям будет очень непросто справиться с напором хозяев.

«Халл Сити»

Команда граничит с зоной вылета в турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 20-е место. «Халл Сити» набрал 23 очка в 21 матче нынешнего сезона и ушел в отрыв от зоны вылета лишь на один балл.

Команда имеет большие проблемы в обороне. «Халл Сити» пропустил уже 39 мячей в 21 встрече — это худший показатель в лиге. При этом, команда забила лишь 25 голов.

Среди лидеров «Халл Сити» можно отметить колумбийского форварда Оскара Эступиньяна, который за 19 матчей в Чемпионшипе забил 8 голов и отдал результативную передачу.

Последний матч регулярного чемпионата «Халл» на своем поле проиграл «Редингу» (1:2). Команды были близки к ничейному результату, но на 94-й минуте хозяева потеряли концентрацию и пропустили гол.

«Халл Сити» после паузы намерен выходить из трудного положения и не попадать в зону вылета, но в соперниках слишком мощная команда «Уотфорд», которая еще и к тому же на ходу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам . На победу «Уотфорда» предлагают — 1.69.

На викторию «Халл Сити» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.65.

Команды преследуют разные задачи. «Уотфорд» имеет мотивацию сохранить свое место в зоне плей-офф Чемпионшипа, а значит такие матчи как предстоящий поединок с «Халл Сити» хозяева обязаны забирать.

Наш прогноз — Победа «Уотфорда» с форой -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал голов во втором тайме 1.5 больше за 2.13.