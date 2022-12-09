«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Греноблем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 19:00 мск. «Сент-Этьен» — «Гренобль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

Эта команда только вылетела из элиты, но сейчас и близко не думает о возвращении. Что говорить, если «Сент-Этьен» вообще замыкает таблицу Лиги 2?!

При этом «Сент-Этьен» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 15 поединках пропущено 28 мячей.

Зато с атакой у команды дела обстоят более позитивно. Забито 22 мяча, и этот показатель на уровне лидеров лиги.

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Свой последний поединок команда провела безуспешно. Дома «Сент-Этьен» уступил «Родезу» (0:2).

В этом поединке «Сент-Этьен» наверняка будет стараться прервать свою трехматчевую серию без побед. Последняя виктория датирована еще концом октября.

«Гренобль»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно впечатляюще. На текущий момент «Гренобль» находится на 4 месте в Лиге 2.

Правда, отставание от искомой 2 позиции выражается лишь в двух очках. Да и атака команды не выдерживает никакой критики: забито только 16 мячей в 15 встречах.

Зато оборона выглядит монолитно. Пропущено только 12 мячей, да и проиграл «Гренобль» всего трижды.

В своем последнем поединке команда победила. «Гренобль» в кубковой встрече разделался с «Вильфраншем» (2:0).

В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Гренобль» вполне способен рискнуть, и активно сыграть в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 1.70.

На викторию «Гренобля» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.64.

«Гренобль» превосходно обороняется , к тому же не испытывал горечи поражений с начала осени.

Наш прогноз — Победа «Гренобля» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.