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    «Сент-Этьен» упрется в тылы «Гренобля»

    «Сент-Этьен» — «Гренобль». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 9 декабря 2022 года

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    Ибраима Ваджи
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Греноблем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 19:00 мск. «Сент-Этьен» — «Гренобль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Этьен»

    Эта команда только вылетела из элиты, но сейчас и близко не думает о возвращении. Что говорить, если «Сент-Этьен» вообще замыкает таблицу Лиги 2?!

    При этом «Сент-Этьен» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 15 поединках пропущено 28 мячей.

    Зато с атакой у команды дела обстоят более позитивно. Забито 22 мяча, и этот показатель на уровне лидеров лиги.

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    Свой последний поединок команда провела безуспешно. Дома «Сент-Этьен» уступил «Родезу» (0:2).

    В этом поединке «Сент-Этьен» наверняка будет стараться прервать свою трехматчевую серию без побед. Последняя виктория датирована еще концом октября.

    «Гренобль»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно впечатляюще. На текущий момент «Гренобль» находится на 4 месте в Лиге 2.

    Правда, отставание от искомой 2 позиции выражается лишь в двух очках. Да и атака команды не выдерживает никакой критики: забито только 16 мячей в 15 встречах.

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    • Зато оборона выглядит монолитно. Пропущено только 12 мячей, да и проиграл «Гренобль» всего трижды.

    В своем последнем поединке команда победила. «Гренобль» в кубковой встрече разделался с «Вильфраншем» (2:0).

    В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Гренобль» вполне способен рискнуть, и активно сыграть в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Гренобля» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.64.

    «Гренобль» превосходно обороняется, к тому же не испытывал горечи поражений с начала осени.

    Наш прогноз — Победа «Гренобля» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Сент-Этьен» — «Гренобль»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» упрется в тылы «Гренобля»
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