В 15-м туре итальянской Серии B «Дженоа» на своем поле будет принимать «Читтаделлу». Начало встречи — в 17:00 мск. «Дженоа» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда находится на 3-м месте в турнирной таблицы итальянской Серии B с 23 очками в копилке. За 14 матчей нынешнего сезона футболисты «Дженоа» забили 16 голов и 12 пропустили.

Команда борется за выход в Серию A. Для этого необходимо занимать 2-е место в турнирной таблице. «Дженоа» отстает от «Реджины» всего лишь на 3 очка.

У итальянской команды в последних пяти матчах заметен спад. «Дженоа» проиграл 2 матча, 2 раза сыграл вничью и 1 раз победил. За эти 5 матчей команда забила пять мячей при шести пропущенных.

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Нападающий «Дженоа» Массимо Кода занимает 3-ю строчку в списке лучших бомбардиров Серии B. В 14 матчах нынешнего сезона итальянец забил 6 раз и отдал две результативные передачи.

В последнем матче «Дженоа» неожиданно уступил «Перудже» (0:1), которая находится на последнем месте турнирной таблицы. Стоит отметить, что футболисты «Дженоа» контролировали ход матча, но одна ошибка на 74-й минуте привела к обидному поражению.

«Читтаделла»

После 14-и туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B с 16 очками в активе. Примечательно, что «Читтаделла» является одной из самых малозабивающих команд в лиге, всего лишь 12 мячей в 14 встречах при 16 пропущенных.

«Читтаделла» является середняком Серии B, но несмотря на это, не оставляет шансов побороться за выход в плей-офф чемпионата. До 8-го места итальянской команде не хватает 5 очков.

В последних пяти встречах «Читтаделла» проиграла лишь однажды в матче с «Пармой» (1:3). За этого период команда также 3 раза закончила встречу с ничейным показателем и один раз победила.

Стоит отметить, что единственную победу за последние 5 матчей «Читтаделла» одержала над «Перуджой» (2:0), которая обыграла «Дженоа».

Команда действует в гостях не лучшим образом. В 7 встречах «Читтаделла» набрала лишь 6 очков, забив пять мячей при девяти пропущенных.

Последний раз «Дженоа» и «Читтаделла» встречались еще в 2006 году в Серии C, где уверенную гостевую победу одержала «Читтаделла».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 1.57.

На викторию «Четтаделлы» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.75.

Команды преследуют разные цели. «Дженоа» обязательно использует преимущество своего поля и без труда заберет 3 очка у соперника.

Наш прогноз — Победа «Дженоа» с форой -1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Дженоа» 2 больше за 3.00.