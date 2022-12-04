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    «Дженоа» легко разберется с «Читтаделлой»?

    «Дженоа» — «Читтаделла». Прогноз, ставки (к. 3.00) на футбол, Серия B, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Читтаделла»
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    «Дженоа»
    В 15-м туре итальянской Серии B «Дженоа» на своем поле будет принимать «Читтаделлу». Начало встречи — в 17:00 мск. «Дженоа» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 04 Декабря 2022 года
    Дженоа
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    •  Дженоа 17:00 Читтаделия Читтаделия
  • Италия. Серия B
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    «Дженоа»

    Команда находится на 3-м месте в турнирной таблицы итальянской Серии B с 23 очками в копилке. За 14 матчей нынешнего сезона футболисты «Дженоа» забили 16 голов и 12 пропустили.

    Команда борется за выход в Серию A. Для этого необходимо занимать 2-е место в турнирной таблице. «Дженоа» отстает от «Реджины» всего лишь на 3 очка.

    У итальянской команды в последних пяти матчах заметен спад. «Дженоа» проиграл 2 матча, 2 раза сыграл вничью и 1 раз победил. За эти 5 матчей команда забила пять мячей при шести пропущенных.

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    Нападающий «Дженоа» Массимо Кода занимает 3-ю строчку в списке лучших бомбардиров Серии B. В 14 матчах нынешнего сезона итальянец забил 6 раз и отдал две результативные передачи.

    В последнем матче «Дженоа» неожиданно уступил «Перудже» (0:1), которая находится на последнем месте турнирной таблицы. Стоит отметить, что футболисты «Дженоа» контролировали ход матча, но одна ошибка на 74-й минуте привела к обидному поражению.

    «Читтаделла»

    После 14-и туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии B с 16 очками в активе. Примечательно, что «Читтаделла» является одной из самых малозабивающих команд в лиге, всего лишь 12 мячей в 14 встречах при 16 пропущенных.

    «Читтаделла» является середняком Серии B, но несмотря на это, не оставляет шансов побороться за выход в плей-офф чемпионата. До 8-го места итальянской команде не хватает 5 очков.

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    • В последних пяти встречах «Читтаделла» проиграла лишь однажды в матче с «Пармой» (1:3). За этого период команда также 3 раза закончила встречу с ничейным показателем и один раз победила.

    Стоит отметить, что единственную победу за последние 5 матчей «Читтаделла» одержала над «Перуджой» (2:0), которая обыграла «Дженоа».

    Команда действует в гостях не лучшим образом. В 7 встречах «Читтаделла» набрала лишь 6 очков, забив пять мячей при девяти пропущенных.

    Последний раз «Дженоа» и «Читтаделла» встречались еще в 2006 году в Серии C, где уверенную гостевую победу одержала «Читтаделла».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Четтаделлы» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.75.

    Команды преследуют разные цели. «Дженоа» обязательно использует преимущество своего поля и без труда заберет 3 очка у соперника.

    Наш прогноз — Победа «Дженоа» с форой -1. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Дженоа» 2 больше за 3.00.

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    «Дженоа» — «Читтаделла»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Дженоа» легко разберется с «Читтаделлой»?
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