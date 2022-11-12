«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» привычно борются за выход в Лигу чемпионов. Лондонцы пока четвертые, но способны прибавить.

В предыдущем туре чемпионата «Тоттенхэм» уступил. Причем поражение от «Ливерпуля» было домашним (1:2).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Лидс 1X2Новым игрокам 1.624.205.00Фрибет$40

После того команда вылетела из Кубка лиги. «Шпоры» уступили «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

Все прогнозы на АПЛ

Матчи против «Лидса» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей «Тоттенхэм» выиграл три при двух поражениях.

«Лидс»

Эта команда проводит бледноватый сезон. Сейчас она находится на скромном 12 месте в таблице АПЛ.

Минувший тур команда провела удачно. Дома «Лидс» в перестрелке одолел «Борнмут» (4:3).

А вот в Кубке английской лиги команда не прошла в следующий раунд. «Лидс» минимально уступил «Вулверхэмптону».

«Лидс» выиграл два своих последних матча в чемпионате. Наверняка команда постарается, как минимум, разжиться очками в этом поединке.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Лидса» — за 5.25.

«Тоттенхэм» борется за самые высокие места . «Лидс» в последних матчах несколько прибавил.

«Шпоры» имеют надежные тылы и способны сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.