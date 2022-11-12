«Тоттенхэм»
«Шпоры» привычно борются за выход в Лигу чемпионов. Лондонцы пока четвертые, но способны прибавить.
В предыдущем туре чемпионата «Тоттенхэм» уступил. Причем поражение от «Ливерпуля» было домашним (1:2).
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Лидс
После того команда вылетела из Кубка лиги. «Шпоры» уступили «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
Матчи против «Лидса» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей «Тоттенхэм» выиграл три при двух поражениях.
«Лидс»
Эта команда проводит бледноватый сезон. Сейчас она находится на скромном 12 месте в таблице АПЛ.
Минувший тур команда провела удачно. Дома «Лидс» в перестрелке одолел «Борнмут» (4:3).
А вот в Кубке английской лиги команда не прошла в следующий раунд. «Лидс» минимально уступил «Вулверхэмптону».
«Лидс» выиграл два своих последних матча в чемпионате. Наверняка команда постарается, как минимум, разжиться очками в этом поединке.
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Лидса» — за 5.25.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» имеют надежные тылы и способны сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.