«Наполи»
Нынешний сезон для неаполитанцев пока складывается удачно. Команда уверенно лидирует в Серии А с отрывом в восемь очков от второго в таблице «Милана».
Да и свою группу в Лиге чемпионов «Наполи» выиграл. Не помешало этому даже поражение в последнем туре от «Ливерпуля» (0:2).
Коэффициенты матча Наполи — Удинезе
Очевидно, в этом матче неаполитанцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.
«Адзурри» не знают поражений в Серии А с 24 апреля 2022 года. При этом в 10 последних поединках чемпионата они выиграли.
«Удинезе»
Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.
Минувший тур команда провела не столь удачно. На выезде «Удинезе» не смог одолеть скромную «Специю» (1:1).
Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Три своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.
Последняя победа команды случилась более месяца назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал в семь матчей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.