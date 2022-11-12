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    Сдержит ли «Удинезе» «Наполи»?

    «Наполи» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Италии, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Удинезе»
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    «Наполи» уверенно лидирует в Серии А
    В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграет против «Удинезе». Начало — в 17:00 по мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Наполи»

    Нынешний сезон для неаполитанцев пока складывается удачно. Команда уверенно лидирует в Серии А с отрывом в восемь очков от второго в таблице «Милана».

    Да и свою группу в Лиге чемпионов «Наполи» выиграл. Не помешало этому даже поражение в последнем туре от «Ливерпуля» (0:2).

    Коэффициенты матча Наполи — Удинезе

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    Очевидно, в этом матче неаполитанцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.

    Все прогнозы на Серию А

    «Адзурри» не знают поражений в Серии А с 24 апреля 2022 года. При этом в 10 последних поединках чемпионата они выиграли.

    «Удинезе»

    Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

    Минувший тур команда провела не столь удачно. На выезде «Удинезе» не смог одолеть скромную «Специю» (1:1).

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    • Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Три своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.

    Последняя победа команды случилась более месяца назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал в семь матчей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Удинезе» «Наполи»?
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