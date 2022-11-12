В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграет против «Удинезе». Начало — в 17:00 по мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Нынешний сезон для неаполитанцев пока складывается удачно. Команда уверенно лидирует в Серии А с отрывом в восемь очков от второго в таблице «Милана».

Да и свою группу в Лиге чемпионов «Наполи» выиграл. Не помешало этому даже поражение в последнем туре от «Ливерпуля» (0:2).

Коэффициенты матча Наполи — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.474.706.30Фрибет$40

Очевидно, в этом матче неаполитанцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.

Все прогнозы на Серию А

«Адзурри» не знают поражений в Серии А с 24 апреля 2022 года. При этом в 10 последних поединках чемпионата они выиграли.

«Удинезе»

Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

Минувший тур команда провела не столь удачно. На выезде «Удинезе» не смог одолеть скромную «Специю» (1:1).

Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Три своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.

Последняя победа команды случилась более месяца назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал в семь матчей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.