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    Южная Кореи снова обыграет Исландию с разгромным счетом?

    Южная Корея — Исландия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2022 года

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    Сборная Южной Кореи забила 17 мячей в восьми предыдущих матчах
    Сборная Южной Кореи сыграет против Исландии в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 11 ноября в Хвасоне, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2022 года
    Южная Корея
  • Сеул
    •  Южная Корея 14:00 Исландия Исландия
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    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи ранее в этом году провела 15 матчей, в которых потерпела лишь поражения.

    В сентябре корейцы сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2) и одержала победу над Камеруном (1:0).

    Коэффициенты матча Южная Корея — Исландия

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    В обоих матчах отличился Сон Хын Мин, который на днях подтвердил, что сможет сыграть на ЧМ-2022, несмотря на повреждение, полученное в одном из недавних матчей Лиги чемпионов.

    В июне команда Паулу Бенту потерпела крупное поражение от бразильцев (1:5), а также одержала победы над Чили и Египтом и сыграла вничью с Парагваем.

    Сборная Южной Кореи забила 17 мячей в восьми предыдущих матчах.

    Исландия

    Сборная Исландии не попала в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Исландцы заняли предпоследнее место в своей отборочной группе.

    В десяти матчах квалификации Исландия одержала лишь две победы и забила 12 мячей (пропустила — 18).

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    При этом в недавнем розыгрыше Лиги наций исландская команда не потерпела ни одного поражения — все четыре матча с ее участием (по две игры с Израилем и Албанией) завершились вничью.

    Сборная Исландии одержала лишь три победы в 17-ти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Южную Корею в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу Исландии — за 8.00.

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    Южная Корея уже играла с исландцами в начале года. В середине января команда Сон Хын Мина разгромила европейскую сборную со счетом 5:1.

    Вряд ли Исландия возьмет реванш, но и крупной победы южнокорейцев на этот раз тоже не будет. Хозяевам все-таки надо экономить силы на важнейшие матчи группового этапа на ЧМ.

    Ставка — победа Южной Кореи + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

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    Южная Корея — Исландия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Южная Кореи снова обыграет Исландию с разгромным счетом?
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