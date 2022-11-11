Сборная Южной Кореи сыграет против Исландии в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 11 ноября в Хвасоне, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи ранее в этом году провела 15 матчей, в которых потерпела лишь поражения.

В сентябре корейцы сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2) и одержала победу над Камеруном (1:0).

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В обоих матчах отличился Сон Хын Мин, который на днях подтвердил, что сможет сыграть на ЧМ-2022, несмотря на повреждение, полученное в одном из недавних матчей Лиги чемпионов.

В июне команда Паулу Бенту потерпела крупное поражение от бразильцев (1:5), а также одержала победы над Чили и Египтом и сыграла вничью с Парагваем.

Сборная Южной Кореи забила 17 мячей в восьми предыдущих матчах.

Исландия

Сборная Исландии не попала в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Исландцы заняли предпоследнее место в своей отборочной группе.

В десяти матчах квалификации Исландия одержала лишь две победы и забила 12 мячей (пропустила — 18).

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При этом в недавнем розыгрыше Лиги наций исландская команда не потерпела ни одного поражения — все четыре матча с ее участием (по две игры с Израилем и Албанией) завершились вничью.

Сборная Исландии одержала лишь три победы в 17-ти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Южную Корею в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу Исландии — за 8.00.

Южная Корея уже играла с исландцами в начале года. В середине января команда Сон Хын Мина разгромила европейскую сборную со счетом 5:1.

Вряд ли Исландия возьмет реванш, но и крупной победы южнокорейцев на этот раз тоже не будет. Хозяевам все-таки надо экономить силы на важнейшие матчи группового этапа на ЧМ.

Ставка — победа Южной Кореи + тотал матча больше 1,5 за 1.82.