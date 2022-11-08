«Наполи»
Нынешний сезон для неаполитанцев пока складывается удачно. Команда уверенно лидирует в Серии А.
Да и свою группу в Лиге чемпионов «Наполи» выиграл. Не помешало этому даже поражение в последнем туре от «Ливерпуля» (2:0).
Коэффициенты матча Наполи — Эмполи
Очевидно, в этом матче неаполитанцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.
Матчи с «Эмполи» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Наполи» выиграл дважды при трех поражениях.
«Эмполи»
Эта команда за выживание не борется, но и ни на что серьезное не претендует. Лишь в минувшем туре «Эмполи» добыл свою третью победу в чемпионате.
Минувший тур команда провела успешно. Дома «Эмполи» минимально переиграл «Сассуоло».
Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Эмполи» забили всего 10 мячей.
Успешная история матчей с «Наполи» будет для гостей хорошей мотивацией. Да последних очных поединка были удачными.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.60, а победу «Эмполи» — за 15.00.
«Наполи» традиционно испытывает трудности в матчах с «Эмполи». «Эмполи»
Матчи этих соперников почти всегда результативны. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 2.5 с коэффициентом 2.67.