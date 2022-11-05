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    «Вердер» не испытает проблем с «Шальке 04»

    «Вердер» — «Шальке 04». Ставка (к. 1.66) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 тур, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Шальке 04»
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    «Вердер»
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Шальке 04» в рамках 13-ого тура чемпионата Бундеслиги. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Вердер» — «Шальке 04»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Ноября 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 20:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Вердер»

    «Вердер» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет возможность как прыгнуть выше, так и опуститься.

    До шестого места «бело-зеленым» не хватает одного очка, а отставание от 11 места — всего два балла.

    Коэффициенты матча Вердер — Шальке 04

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    В прошлый туре немецкой Бундеслиги «Вердер» дома обыграл «Герту» (1:0), забив при этом на 85-ой минуты встречи.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Шальке»

    Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

    Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги составляет пять баллов. Самой титулованной команде Германии предстоит преодолеть все трудности и совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.

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    • У «Шальке 04» сейчас черная полоса, команда безнадежно проиграла последние шесть матчей.
    Особенно сильно команда рассыпалась в матче с «Хоффенхаймом» (5:1), а последний матч «бело-голубые» проиграли на своем поле «Фрайбургу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за коэффициент 1.66, за ничью дают 4.44, а победа «Шальке» оценивается в 5.05.

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    «Вердер» успешно провел свой последний домашний матч и заманчивая перспектива подняться выше по турнирной таблице точно даст команде дополнительных сил обыграть «Шальке».

    Вторые находятся в глубоком кризисе, а в гостях команда играет гораздо хуже, чем дома.

    Прогнозируем победу «Вердера», ставим на это за 1.66.

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    «Вердер» — «Шальке 04»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Вердер» не испытает проблем с «Шальке 04»
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