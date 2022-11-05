«Вердер»
«Вердер» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет возможность как прыгнуть выше, так и опуститься.
До шестого места «бело-зеленым» не хватает одного очка, а отставание от 11 места — всего два балла.
Коэффициенты матча Вердер — Шальке 04
В прошлый туре немецкой Бундеслиги «Вердер» дома обыграл «Герту» (1:0), забив при этом на 85-ой минуты встречи.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Шальке»
Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.
Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги составляет пять баллов. Самой титулованной команде Германии предстоит преодолеть все трудности и совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.
У «Шальке 04» сейчас черная полоса, команда безнадежно проиграла последние шесть матчей.
Особенно сильно команда рассыпалась в матче с «Хоффенхаймом» (5:1), а последний матч «бело-голубые» проиграли на своем поле «Фрайбургу» (0:2).
Прогноз и ставка
На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за коэффициент 1.66, за ничью дают 4.44, а победа «Шальке» оценивается в 5.05.
«Вердер» успешно провел свой последний домашний матч и заманчивая перспектива подняться выше по турнирной таблице точно даст команде дополнительных сил обыграть «Шальке».
Вторые находятся в глубоком кризисе, а в гостях команда играет гораздо хуже, чем дома.
Прогнозируем победу «Вердера», ставим на это за 1.66.