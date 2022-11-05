«Вердер» сыграет на своем поле с «Шальке 04» в рамках 13-ого тура чемпионата Бундеслиги. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Вердер» — «Шальке 04»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет возможность как прыгнуть выше, так и опуститься.

До шестого места «бело-зеленым» не хватает одного очка, а отставание от 11 места — всего два балла.

Коэффициенты матча Вердер — Шальке 04 1X2Новым игрокам 1.624.304.90Фрибет$40

В прошлый туре немецкой Бундеслиги «Вердер» дома обыграл «Герту» (1:0), забив при этом на 85-ой минуты встречи.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Шальке»

Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги составляет пять баллов. Самой титулованной команде Германии предстоит преодолеть все трудности и совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.

У «Шальке 04» сейчас черная полоса, команда безнадежно проиграла последние шесть матчей.

Особенно сильно команда рассыпалась в матче с «Хоффенхаймом» (5:1), а последний матч «бело-голубые» проиграли на своем поле «Фрайбургу» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за коэффициент 1.66, за ничью дают 4.44, а победа «Шальке» оценивается в 5.05.

«Вердер» успешно провел свой последний домашний матч и заманчивая перспектива подняться выше по турнирной таблице точно даст команде дополнительных сил обыграть «Шальке».

Вторые находятся в глубоком кризисе, а в гостях команда играет гораздо хуже, чем дома.

Прогнозируем победу «Вердера», ставим на это за 1.66.