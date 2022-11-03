В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Монако» на своем поле примет «Црвену Звезду». Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» начал свою данную еврокубковую компанию с квалификации Лиги чемпионов, но не смог ее преодолеть, споткнувшись от нидерландский «ПСВ Эйндховен»,и перебрался сразу в группу ЛЕ.

И там по итогам пяти сыгранных туров клуб из Княжества с семью очками расположился на второй строке и выше точно не поднимется, а вот оба преследователя находятся на расстоянии всего одного балла.

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Монегаски в данном турнире по два раза побеждали и дважды уступали, а также расписали одну мировую, которая пришлась на прошлый игровой день — на выезде с «Ференцварошем» 1:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

В преддверии данной игры «Монако» со счетом 2:0 дома обыграл «Анже» в чемпионате Франции. И данной викторией коллектив прервал свою 4-матчевую серию без побед, где дважды терпел фиаско.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» также стартовала в текущем еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов и то же завершила там борьбу еще на стадии квалификации, проиграв «Маккаби» из Хайфы.

В группе Лиги Европы «звездаши» после пяти туров замыкают свой квартет, имея в активе шесть очков. Причем отставание даже от второй позиции составляет лишь балл. Так что они еще способны прорваться в евровесну.

Коллектив из Белграда все пункты в данном турнире заработал на своем поле, но обе выездные игры он проиграл. Уступили сербы также и своему предстоящему противнику в родных стенах — 0:1.

Накануне этой игры «Црвена Звезда» добилась легкой виктории на внутренней арене, где она уверенно лидирует. Причем данный выигрыш стал для нее пятым подряд с учетом всех турниров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.70.

На викторию «Црвены Звезды» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.34.

Монегаски наверняка дома справятся с «Црвеной Звездой», которая вне родных стен выступает довольно-таки скромно. В общем, ставим здесь на хозяев и ждем что они пробьют фору в -1,5.