«Брага» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брага» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» находится на третьем месте в своем квартете. Португальцам нужно побеждать в последнем туре, при этом ожидая неудачи «Униона».

Прекрасный турнир проводит Витинья. Форвард забил уже 4 мяча в групповом турнире Лиги Европы.

Коэффициенты матча Брага — Мальмё 1X2Новым игрокам 1.285.7010.50Фрибет$40

Свой предыдущий поединок «Брага» провела ударно. На выезде минимально был обыгран «Жил Висенте».

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«Брага» наверняка будет активно идти вперед. В составе команды есть ряд атакующих исполнителей приличного уровня.

«Мальме»

Шведы полностью провалили турнир. Шутка ли, но «Мальме» не набрал ни одного очка, забив лишь 2 мяча.

«Мальме» наверняка захочет напоследок добыть первые баллы. Правда, соперник уж чересчур мотивирован.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Мальме» на выезде разнес «Варберг» со счетом 2:5.

Вот только не поможет шведам Никлас Мойсайдер. Опытнейший защитник пропустит поединок из-за травмы.

Прогноз и ставка

На победу «Браги» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.95, а победу «Мальме» — за 10.50.

«Брага» обязана идти в атаку . Шведы не набрали еще ни одного очка.

Атака хозяев проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.36.