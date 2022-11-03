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    «Брага» обеспечит голевое изобилие

    «Брага» — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Лига Европы, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Мальме»
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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Брага» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 03 Ноября 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
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    «Брага»

    «Брага» находится на третьем месте в своем квартете. Португальцам нужно побеждать в последнем туре, при этом ожидая неудачи «Униона».

    Прекрасный турнир проводит Витинья. Форвард забил уже 4 мяча в групповом турнире Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Брага — Мальмё

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    Свой предыдущий поединок «Брага» провела ударно. На выезде минимально был обыгран «Жил Висенте».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Брага» наверняка будет активно идти вперед. В составе команды есть ряд атакующих исполнителей приличного уровня.

    «Мальме»

    Шведы полностью провалили турнир. Шутка ли, но «Мальме» не набрал ни одного очка, забив лишь 2 мяча.

    «Мальме» наверняка захочет напоследок добыть первые баллы. Правда, соперник уж чересчур мотивирован.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Мальме» на выезде разнес «Варберг» со счетом 2:5.

    Вот только не поможет шведам Никлас Мойсайдер. Опытнейший защитник пропустит поединок из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Браги» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.95, а победу «Мальме» — за 10.50.

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    «Брага» обязана идти в атаку. Шведы не набрали еще ни одного очка.

    Атака хозяев проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.36.

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    «Брага» — «Мальме»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. «Брага» обеспечит голевое изобилие
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