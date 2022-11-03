«Брага»
«Брага» находится на третьем месте в своем квартете. Португальцам нужно побеждать в последнем туре, при этом ожидая неудачи «Униона».
Прекрасный турнир проводит Витинья. Форвард забил уже 4 мяча в групповом турнире Лиги Европы.
Коэффициенты матча Брага — Мальмё
Свой предыдущий поединок «Брага» провела ударно. На выезде минимально был обыгран «Жил Висенте».
«Брага» наверняка будет активно идти вперед. В составе команды есть ряд атакующих исполнителей приличного уровня.
«Мальме»
Шведы полностью провалили турнир. Шутка ли, но «Мальме» не набрал ни одного очка, забив лишь 2 мяча.
«Мальме» наверняка захочет напоследок добыть первые баллы. Правда, соперник уж чересчур мотивирован.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Мальме» на выезде разнес «Варберг» со счетом 2:5.
Вот только не поможет шведам Никлас Мойсайдер. Опытнейший защитник пропустит поединок из-за травмы.
Прогноз и ставка
На победу «Браги» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.95, а победу «Мальме» — за 10.50.
«Брага»
Атака хозяев проявит себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.36.