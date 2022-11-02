«Динамо» Махачкала
Махачкалинцы сейчас выглядят менее выгодно, чем в начале чемпионата. Похоже, динамовцев уже успели просчитать соперники.
В своем последнем матче команда наиграла только на ничью. «Динамо» Махачкала поживилось один баллом в Ульяновске (0:0).
Махачкалинцы уже скатились на 11 место в таблице первой лиги. Причем с атакой у команды имеются сложности: всего 13 мячей в 16 матчах.
«Динамо» Махачкала наверняка сыграет с позиции силы. Хозяева явно начнут встречу активно.
«Динамо» Владивосток
В своей зоне второй лиги эта команда выглядит прилично. «Динамо» Владивосток осело на 4 позиции.
Правда, динамовцы не дружат со стабильностью. Команда чередует откровенно блеклые поединки с успешными.
Минувший тур «Динамо» Владивосток может записать себе в актив. Дома команда минимально одолела «Зенит». Правда, лишь пензенский.
Главной проблемой команды является надежность тылов. В 20 матчах пропущено всего 19 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Динамо» Владивосток — за 4.18.
«Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Гости также
Обе команды наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.19.