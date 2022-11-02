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    В динамовском дерби состоится голевой обмен

    «Динамо» Махачкала — «Динамо» Владивосток. Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Кубок России, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Динамо» Владивосток
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    «Динамо» Махачкала
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Динамо» Владивосток в рамках плей-офф Кубка России. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 18:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Владивосток: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Ноября 2022 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 18:30 Динамо Владивосток Динамо Владивосток
  • Россия. Кубок
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    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинцы сейчас выглядят менее выгодно, чем в начале чемпионата. Похоже, динамовцев уже успели просчитать соперники.

    В своем последнем матче команда наиграла только на ничью. «Динамо» Махачкала поживилось один баллом в Ульяновске (0:0).

    Махачкалинцы уже скатились на 11 место в таблице первой лиги. Причем с атакой у команды имеются сложности: всего 13 мячей в 16 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    «Динамо» Махачкала наверняка сыграет с позиции силы. Хозяева явно начнут встречу активно.

    «Динамо» Владивосток

    В своей зоне второй лиги эта команда выглядит прилично. «Динамо» Владивосток осело на 4 позиции.

    Правда, динамовцы не дружат со стабильностью. Команда чередует откровенно блеклые поединки с успешными.

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    • Минувший тур «Динамо» Владивосток может записать себе в актив. Дома команда минимально одолела «Зенит». Правда, лишь пензенский.

    Главной проблемой команды является надежность тылов. В 20 матчах пропущено всего 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Махачкала в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Динамо» Владивосток — за 4.18.

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    «Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Гости также способны огрызнуться.

    Обе команды наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.19.

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    «Динамо» Махачкала — «Динамо» Владивосток: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. В динамовском дерби состоится голевой обмен
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