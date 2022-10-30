«Монако» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 7 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

Правда, победы даются монегаскам натужно. В 12 матчах команда выиграла только 6 раз. В последних четырех играх во всех турнирах у них без побед.

«Монако» в своем последнем матче чмпионата страны потерял очки. На выезде княжеский клуб потерпел поражение от «Лилля» (3:4).

Все прогнозы на Лигу 1

Также тяжело даются команде выступления в Лиге Европы, где она занимает второе место в группе, но опережает двух нижестоящих конкурентов на один балл.

«Анже»

По итогам 12 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящего «Аяччо».

В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

Тем не менее, в последних четырех матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.