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    Вернется ли «Монако» на победный путь?

    «Монако» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига 1, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Анже»
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    «Монако» занимает 7 место
    «Монако» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    «Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 7 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.

    Правда, победы даются монегаскам натужно. В 12 матчах команда выиграла только 6 раз. В последних четырех играх во всех турнирах у них без побед.

    «Монако» в своем последнем матче чмпионата страны потерял очки. На выезде княжеский клуб потерпел поражение от «Лилля» (3:4).

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    Также тяжело даются команде выступления в Лиге Европы, где она занимает второе место в группе, но опережает двух нижестоящих конкурентов на один балл.

    «Анже»

    По итогам 12 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящего «Аяччо».

    В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

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    • После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

    Тем не менее, в последних четырех матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Монако» на победный путь?
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