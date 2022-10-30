«Монако»
«Монако» в нынешнем сезоне выглядит скромновато. Нынешнее 7 место в Лиге 1 едва ли можно считать приемлемой диспозицией.
Правда, победы даются монегаскам натужно. В 12 матчах команда выиграла только 6 раз. В последних четырех играх во всех турнирах у них без побед.
«Монако» в своем последнем матче чмпионата страны потерял очки. На выезде княжеский клуб потерпел поражение от «Лилля» (3:4).
Также тяжело даются команде выступления в Лиге Европы, где она занимает второе место в группе, но опережает двух нижестоящих конкурентов на один балл.
«Анже»
По итогам 12 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящего «Аяччо».
В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.
После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.
Тем не менее, в последних четырех матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.