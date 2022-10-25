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    «Милан» понимает всю важность результата

    «Динамо» Загреб — «Милан». Ставки (к. 1.86) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 25 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Милан»
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    Оливье Жиру
    25 октября в Загребе «Динамо» примет «Милан» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 25 Октября 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Динамо» Загреб

    Несмотря на то, что загребцы находятся на последнем месте, у них есть шанс зацепиться за плей-офф. Как минимум, это может быть Лига Европы. При удачном стечении обстоятельств хозяева могут оказаться в плей-офф ЛЧ.

    В любом случае, «Динамо», если обыграет «Милан», то окажется на 3-й позиции. Однако в последних трех турах команда набрала только одно очко.

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    Загребский коллектив проиграл «Зальцбургу» 0:1 и сыграл с ним вничью 1:1. В Милане «Динамо» проиграло 1:3.

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    Тем не менее клуб будет принимать у себя дома, где он не проигрывает длительный промежуток времени. Свою первую победу в турнире «горожане» одержали именно в Загребе, обыграв «Челси» (1:0).

    «Милан»

    «Россонери» не выдержали конкуренции с «Челси», от чего круто опустились вниз по таблице и пока что претендуют на выход в плей-офф Лиги Европы. Победа может помочь хозяевам взобраться на 2-е место.

    «Милан» набрал 4 очка благодаря победе над «Динамо» (3:1) и ничьей с «Зальцбургом» (1:1). После этого подопечные Пиоли проиграли «Челси» дважды со счетом 0:2 и 0:3.

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    • Неудачи в ЛЧ команда разбавляла удачными выступлениями в Серии А, где она занимает 2-е место. «Милан» одолел «Ювентус» (2:0), «Верону» (2:1) и «Монцу» (4:1).

    перед этой игрой дела с кадрами обстоят не очень. Травмированы Златан Ибрагимович, Алессандро Флоренци и Майк Маньян. Фикайо Томори дисквалифицирован. Под вопросом Браим Диас.

    Прогноз и ставка

    После такой неприятной серии с «Челси» «Милан» будет стремиться к победе еще сильнее. Тем более что букмекеры отдают предпочтение именно ему — 1.83 против 4.30.

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    «Россонери» обыграли «Динамо» в первом круге. Сейчас они в нормальной игровой форме, поскольку из 6 матчей октября миланцы выиграли четыре.

    Гостям нужно набирать баллы после двух поражений, поэтому рекомендуется поставить на победу «Милана».

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    «Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 25.10.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» понимает всю важность результата
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