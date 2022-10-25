25 октября в Загребе «Динамо» примет «Милан» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Несмотря на то, что загребцы находятся на последнем месте, у них есть шанс зацепиться за плей-офф. Как минимум, это может быть Лига Европы. При удачном стечении обстоятельств хозяева могут оказаться в плей-офф ЛЧ.

В любом случае, «Динамо», если обыграет «Милан», то окажется на 3-й позиции. Однако в последних трех турах команда набрала только одно очко.

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Загребский коллектив проиграл «Зальцбургу» 0:1 и сыграл с ним вничью 1:1. В Милане «Динамо» проиграло 1:3.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Тем не менее клуб будет принимать у себя дома, где он не проигрывает длительный промежуток времени. Свою первую победу в турнире «горожане» одержали именно в Загребе, обыграв «Челси» (1:0).

«Милан»

«Россонери» не выдержали конкуренции с «Челси», от чего круто опустились вниз по таблице и пока что претендуют на выход в плей-офф Лиги Европы. Победа может помочь хозяевам взобраться на 2-е место.

«Милан» набрал 4 очка благодаря победе над «Динамо» (3:1) и ничьей с «Зальцбургом» (1:1). После этого подопечные Пиоли проиграли «Челси» дважды со счетом 0:2 и 0:3.

Неудачи в ЛЧ команда разбавляла удачными выступлениями в Серии А, где она занимает 2-е место. «Милан» одолел «Ювентус» (2:0), «Верону» (2:1) и «Монцу» (4:1).

перед этой игрой дела с кадрами обстоят не очень. Травмированы Златан Ибрагимович, Алессандро Флоренци и Майк Маньян. Фикайо Томори дисквалифицирован. Под вопросом Браим Диас.

Прогноз и ставка

После такой неприятной серии с «Челси» «Милан» будет стремиться к победе еще сильнее. Тем более что букмекеры отдают предпочтение именно ему — 1.83 против 4.30.

«Россонери» обыграли «Динамо» в первом круге. Сейчас они в нормальной игровой форме, поскольку из 6 матчей октября миланцы выиграли четыре.

Гостям нужно набирать баллы после двух поражений, поэтому рекомендуется поставить на победу «Милана».