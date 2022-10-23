«Рома»
«Рома» пока находится на 4 месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже 7 побед.
А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Коэффициенты матча Рома — Наполи
В своем последнем поединке «Рома» победила. На выезде римляне минимально одолели «Сампдорию».
«Рома» в последние годы неудачно играет с неаполитанцами. Последняя виктория случилась еще два года назад.
«Наполи»
Неаполитанцы пока выглядят главными претендентами на Скудетто. «Наполи» лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.
Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 10 матчах неаполитанцы забили уже 25 мячей.
Вот и минувший тур принес команде успех. «Наполи» дома сумел переиграть неуступчивую «Болонью» (3:2).
Наверняка «Наполи» постарается продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 10 матчей к ряду.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Ромы» — за 2.87.
«Рома» слабовато выглядит в атаке. «Наполи»
Неаполитанцы намерены сохранить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.