«Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» пока находится на 4 месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже 7 побед.

А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Коэффициенты матча Рома — Наполи 1X2Новым игрокам 2.853.502.40Фрибет$40

В своем последнем поединке «Рома» победила. На выезде римляне минимально одолели «Сампдорию».

Все прогнозы на Серию А

«Рома» в последние годы неудачно играет с неаполитанцами. Последняя виктория случилась еще два года назад.

«Наполи»

Неаполитанцы пока выглядят главными претендентами на Скудетто. «Наполи» лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.

Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 10 матчах неаполитанцы забили уже 25 мячей.

Вот и минувший тур принес команде успех. «Наполи» дома сумел переиграть неуступчивую «Болонью» (3:2).

Наверняка «Наполи» постарается продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 10 матчей к ряду.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Ромы» — за 2.87.

«Рома» слабовато выглядит в атаке. «Наполи» проводит мощнейший турнирный отрезок .

Неаполитанцы намерены сохранить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.