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    Очередная победа «Наполи»?!

    «Рома» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Серия А, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    «Рома» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Рома»

    «Рома» пока находится на 4 месте в таблице. Причем в 10 турах «волки» добыли уже 7 побед.

    А вот показатели у римского клуба средние. Команда Жозе Моуриньо забила только 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Коэффициенты матча Рома — Наполи

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    В своем последнем поединке «Рома» победила. На выезде римляне минимально одолели «Сампдорию».

    Все прогнозы на Серию А

    «Рома» в последние годы неудачно играет с неаполитанцами. Последняя виктория случилась еще два года назад.

    «Наполи»

    Неаполитанцы пока выглядят главными претендентами на Скудетто. «Наполи» лидирует в Серии А, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.

    Более того, команда атакует мощнее всех в лиге. В 10 матчах неаполитанцы забили уже 25 мячей.

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    • Вот и минувший тур принес команде успех. «Наполи» дома сумел переиграть неуступчивую «Болонью» (3:2).

    Наверняка «Наполи» постарается продлить свою впечатляющую победную серию. Сейчас она составляет 10 матчей к ряду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Ромы» — за 2.87.

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    «Рома» слабовато выглядит в атаке. «Наполи» проводит мощнейший турнирный отрезок.

    Неаполитанцы намерены сохранить лидерство. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.

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    «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «Наполи»?!
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