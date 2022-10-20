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    У кого прервется безвыигрышная серия?

    «Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Англии 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Астон Вилла»
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    «Фулхэм» идет на 12 месте АПЛ
    «Фулхэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 21:30 мск. «Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Октября 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.

    Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Астон Вилла

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    Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних пяти поединках она потерпела три поражения, один раз сыграла вничью при одной победе.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 12 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на 12-й позиции.

    «Астон Вилла»

    У «львов» только 9 очков на счету. Они занимают 16-е место в турнирной таблице, и до последнего тура команда Стивена Джеррарда не проигрывала в 4 матчах.

    «Астон Вилла» смогла на своем поле сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1). После этого она набрала 3 пункта, выиграв у «Саутгемптона» (1:0).

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  • Вчера

    • С начала октября гости дважды разошлись миром, сыграв вничью с «Лидсом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1).

    В прошлом туре бирмингемцы прервали свою беспроигрышную серию, уступив на своем поле «Челси» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. У кого прервется безвыигрышная серия?
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