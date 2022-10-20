«Фулхэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 21:30 мск. «Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.

Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.

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Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних пяти поединках она потерпела три поражения, один раз сыграла вничью при одной победе.

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В 12 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на 12-й позиции.

«Астон Вилла»

У «львов» только 9 очков на счету. Они занимают 16-е место в турнирной таблице, и до последнего тура команда Стивена Джеррарда не проигрывала в 4 матчах.

«Астон Вилла» смогла на своем поле сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1). После этого она набрала 3 пункта, выиграв у «Саутгемптона» (1:0).

С начала октября гости дважды разошлись миром, сыграв вничью с «Лидсом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1).

В прошлом туре бирмингемцы прервали свою беспроигрышную серию, уступив на своем поле «Челси» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.