«Фулхэм»
«Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.
Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.
Коэффициенты матча Фулхэм — Астон Вилла
Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних пяти поединках она потерпела три поражения, один раз сыграла вничью при одной победе.
В 12 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на 12-й позиции.
«Астон Вилла»
У «львов» только 9 очков на счету. Они занимают 16-е место в турнирной таблице, и до последнего тура команда Стивена Джеррарда не проигрывала в 4 матчах.
«Астон Вилла» смогла на своем поле сыграть вничью с «Манчестер Сити» (1:1). После этого она набрала 3 пункта, выиграв у «Саутгемптона» (1:0).
С начала октября гости дважды разошлись миром, сыграв вничью с «Лидсом» (0:0) и «Ноттингем Форест» (1:1).
В прошлом туре бирмингемцы прервали свою беспроигрышную серию, уступив на своем поле «Челси» (0:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.