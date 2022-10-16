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    Каталонцы уверенно выиграют «Эль-Класико»

    «Реал» Мадрид — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.75 на матч Примеры 16 октября 2022 года

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    Роберт Левандовски
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:15 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Октября 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 17:15 Барселона Барселона
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    «Реал» Мадрид

    «Сливочные» пока отстают от каталонцев по разнице мячей. Причем основной проблемой команды Карло Анчелотти все еще является невысокая надежность тылов.

    В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл трудную победу. «Хетафе» был обыгран минимально.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

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    А вот в своем предыдущем поединке команда еле отыгралась. «Реал» Мадрид в матче Лиги чемпионов лишь в эндшпиле спасся в матче с «Шахтером» (1:1).

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    «Реал» Мадрид традиционно удачно играет с «Барселоной». Из пяти последних очных свиданий мадридцы выиграли три раза при одной коллизии.

    «Барселона»

    Каталонцы в Примере феерят. Команда Хави в восьми турах забила 20 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

    В минувшем туре чемпионата «Барселона» победила. Дома «блаугранас» минимально переиграли «Сельту».

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    • А вот в Лиге чемпионов у команды дела идут не столь ярко. В последней встрече каталонцы устроили перестрелку с «Интером» (3:3), и занимают лишь 3 место в своем квартете.

    В этом поединке «Барселона» не помогут Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Беллерин и Андреас Кристенсен. Все они находятся в клубном лазарете.

    Ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Барселоны» — за 3.18.

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    «Реал» Мадрид постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Барселона» в последние годы неудачно противостоит мадридцам, и наверняка постарается сломать эту неприятную традицию.

    Мадридцы в последних матчах выглядели не столь убедительно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Каталонцы уверенно выиграют «Эль-Класико»
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