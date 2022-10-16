«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:15 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» пока отстают от каталонцев по разнице мячей. Причем основной проблемой команды Карло Анчелотти все еще является невысокая надежность тылов.

В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл трудную победу. «Хетафе» был обыгран минимально.

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А вот в своем предыдущем поединке команда еле отыгралась. «Реал» Мадрид в матче Лиги чемпионов лишь в эндшпиле спасся в матче с «Шахтером» (1:1).

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«Реал» Мадрид традиционно удачно играет с «Барселоной». Из пяти последних очных свиданий мадридцы выиграли три раза при одной коллизии.

«Барселона»

Каталонцы в Примере феерят. Команда Хави в восьми турах забила 20 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

В минувшем туре чемпионата «Барселона» победила. Дома «блаугранас» минимально переиграли «Сельту».

А вот в Лиге чемпионов у команды дела идут не столь ярко. В последней встрече каталонцы устроили перестрелку с «Интером» (3:3), и занимают лишь 3 место в своем квартете.

В этом поединке «Барселона» не помогут Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Беллерин и Андреас Кристенсен. Все они находятся в клубном лазарете.

Ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Барселоны» — за 3.18.

«Реал» Мадрид постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

«Барселона» в последние годы неудачно противостоит мадридцам, и наверняка постарается сломать эту неприятную традицию .

Мадридцы в последних матчах выглядели не столь убедительно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.