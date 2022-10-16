«Реал» Мадрид
«Сливочные» пока отстают от каталонцев по разнице мячей. Причем основной проблемой команды Карло Анчелотти все еще является невысокая надежность тылов.
В минувшем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл трудную победу. «Хетафе» был обыгран минимально.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона
А вот в своем предыдущем поединке команда еле отыгралась. «Реал» Мадрид в матче Лиги чемпионов лишь в эндшпиле спасся в матче с «Шахтером» (1:1).
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«Реал» Мадрид традиционно удачно играет с «Барселоной». Из пяти последних очных свиданий мадридцы выиграли три раза при одной коллизии.
«Барселона»
Каталонцы в Примере феерят. Команда Хави в восьми турах забила 20 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.
В минувшем туре чемпионата «Барселона» победила. Дома «блаугранас» минимально переиграли «Сельту».
А вот в Лиге чемпионов у команды дела идут не столь ярко. В последней встрече каталонцы устроили перестрелку с «Интером» (3:3), и занимают лишь 3 место в своем квартете.
В этом поединке «Барселона» не помогут Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Беллерин и Андреас Кристенсен. Все они находятся в клубном лазарете.
Ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Барселоны» — за 3.18.
«Реал» Мадрид постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.
«Барселона» в последние годы неудачно противостоит мадридцам, и наверняка
Мадридцы в последних матчах выглядели не столь убедительно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.