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    «Реал» возьмет реванш у «Барсы» за сокрушительное в весеннем Эль Класико?

    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 2.35) и ставки на чемпионат Испании 16 октября 2022 года

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    Винисиус Жуниор
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:15 мск. «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Октября 2022 года
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    •  Реал Мадрид 17:15 Барселона Барселона
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    «Реал»

    «Реал» набрал в восьми матчах Ла Лиги 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» по дополнительным показателям.

    Может, у кого-то и были сомнения, но «Реал» их очень быстро развеял — «Мадрид» очень мощно начал сезон, и, похоже, снова готов бороться за все трофеи.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

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    Команда Карло Анчелотти до сих пор не потерпела ни одного поражения, выиграв 11 из 13 матчей. Встречи с «Осасуной» и донецким «Шахтером» завершились вничью, но это, можно сказать, банальное недоразумение.

    Еще один важный факт: «Реал» еще ни разу не пропускал больше одного мяча. В обороне «Королевский клуб» выглядит значительно сильнее, чем многие европейские топ-клубы, включая «Барселону».

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    Единственная проблема «Реала» — травма Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь уже возобновил тренировки, но в Эль Класико, скорее всего не сыграет. Ворота в предстоящем матче будет защищать украинец Андрей Лунин.

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем совершенно точно готова бороться с «Реалом» за чемпионский титул, но пока что она все равно выглядит не так уверенно, как ее главный конкурент.

    И если в Ла Лиге у каталонцев до сих пор не было проблем, то матчи Лиги чемпионов показали, что в их игре по-прежнему хватает слабых мест.

    И в первую очередь, это касается обороны — в этом плане у команды Хави настоящая беда.

    На этой неделе «Барса» едва не проиграла на своем поле «Интеру» (3:3). Сине-гранатовые классно атаковали, но действия защитников порой просто шокировали.

    Впрочем, этому есть объяснения. Андреас Кристенсен и Рональд Араухо травмированы, а Жерар Пике и Эрик Гарсия это явно не та пара центральных защитников, с которой можно претендовать на что-то серьезное в главном турнире Европы.

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    • И самое печальное для фанатов «Барсы», что в Эль Класико снова будут играть Пике и Гарсия. Хотя, кто знает, возможно, Хави рискнет и поставит в центр защиты Френки де Йонга, такой вариант тоже нельзя исключать.

    Показательным также стал и гостевой матч с «Интером» — в Милане «Барселона» и вовсе проиграла. На «Джузеппе Меацца» атаки «блаугранас» были чересчур предсказуемы для соперника.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Барселоны» — за 3.22.

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    В конце марта «Барса» буквально избила «Реал», выиграв на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Для Анчелотти это поражение стало настолько полезным, что «Мадрид» в итоге стал победителем и Ла Лиги и Лиги чемпионов. Этот «Реал» быстро учится в том числе и на своих ошибках.

    Ключевым моментом в предстоящем матче станет дыра в центре обороны «Барселоны». Выиграть в Эль Класико (или хотя бы не проиграть) с нынешним Пике и Эриком Гарсия — это почти нереально.

    Ставка — победа «Реала» за 2.35. Конечно, плохо, что «Мадриду» не поможет Куртуа, но Лунин, как оказалось, тоже отлично «тащит».

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Реала» в обоих таймах за 2.78. Такую защиту соперника команда Анчелотти, скорее всего, накажет.

    Еще есть дерзкая ставка за 5.75.

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    «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» возьмет реванш у «Барсы» за сокрушительное в весеннем Эль Класико?
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