«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» на текущий момент находится на 13 месте. Да и с реализацией у команды есть проблемы: лишь 9 забитых мячей.

Вот только пропускают «волки» многовато. В 9 матчах в свои ворота пропущено уже 15 мячей.

В своем последнем поединке «Вольфсбург» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Аугсбургом» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Вольфсбург» крайне сложно противостоит «жеребятам». Из пяти последних очных встреч команда дважды уступила при трех паритетах.

«Боруссия» М

«Жеребята» выглядят не столь убедительно. Нынешнее 6 место явно не является пределом мечтаний.

Причем «Боруссия» М довольно неплохо атакует (16 голов). А вот с обороной не все так позитивно (12 пропущенных мячей).

Свой последний поединок «Боруссия» М провела успешно. Дома команда разгромила «Кельн» (5:2).

Ко всем проблемам прибавляются еще и кадровые. В лазарете пребывают Ханнес Вольф, Ко Итакура и Флориан Нойхаус.

Прогноз и ставка

На победу «Вольфсбурга» в этом матче можно поставить за 2.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Боруссии» М — за 2.65.

«Вольфсбург» наверняка будет активно атаковать . Гладбахцы не балуют стабильностью результатов.

«Волки» не побеждали гладбахцев почти три года, и это станет дополнительной мотивацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 2.64.