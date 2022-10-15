«Вольфсбург»
«Вольфсбург» на текущий момент находится на 13 месте. Да и с реализацией у команды есть проблемы: лишь 9 забитых мячей.
Вот только пропускают «волки» многовато. В 9 матчах в свои ворота пропущено уже 15 мячей.
В своем последнем поединке «Вольфсбург» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Аугсбургом» (1:1).
«Вольфсбург» крайне сложно противостоит «жеребятам». Из пяти последних очных встреч команда дважды уступила при трех паритетах.
«Боруссия» М
«Жеребята» выглядят не столь убедительно. Нынешнее 6 место явно не является пределом мечтаний.
Причем «Боруссия» М довольно неплохо атакует (16 голов). А вот с обороной не все так позитивно (12 пропущенных мячей).
Свой последний поединок «Боруссия» М провела успешно. Дома команда разгромила «Кельн» (5:2).
Ко всем проблемам прибавляются еще и кадровые. В лазарете пребывают Ханнес Вольф, Ко Итакура и Флориан Нойхаус.
Прогноз и ставка
На победу «Вольфсбурга» в этом матче можно поставить за 2.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Боруссии» М — за 2.65.
«Вольфсбург»
«Волки» не побеждали гладбахцев почти три года, и это станет дополнительной мотивацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 2.64.