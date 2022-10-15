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    «Волки» загрызут «жеребят»

    «Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.64) на футбол, Бундеслига, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» М
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    Патрик Виммер
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Октября 2022 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» на текущий момент находится на 13 месте. Да и с реализацией у команды есть проблемы: лишь 9 забитых мячей.

    Вот только пропускают «волки» многовато. В 9 матчах в свои ворота пропущено уже 15 мячей.

    В своем последнем поединке «Вольфсбург» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Аугсбургом» (1:1).

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    «Вольфсбург» крайне сложно противостоит «жеребятам». Из пяти последних очных встреч команда дважды уступила при трех паритетах.

    «Боруссия» М

    «Жеребята» выглядят не столь убедительно. Нынешнее 6 место явно не является пределом мечтаний.

    Причем «Боруссия» М довольно неплохо атакует (16 голов). А вот с обороной не все так позитивно (12 пропущенных мячей).

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    • Свой последний поединок «Боруссия» М провела успешно. Дома команда разгромила «Кельн» (5:2).

    Ко всем проблемам прибавляются еще и кадровые. В лазарете пребывают Ханнес Вольф, Ко Итакура и Флориан Нойхаус.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вольфсбурга» в этом матче можно поставить за 2.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Боруссии» М — за 2.65.

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    «Вольфсбург» наверняка будет активно атаковать. Гладбахцы не балуют стабильностью результатов.

    «Волки» не побеждали гладбахцев почти три года, и это станет дополнительной мотивацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 2.64.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут «жеребят»
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