В субботу, 8 октября, «Сочи» примет «Локомотив» в рамках 12 тура РПЛ. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В начале сентября подопечные Александр Точилина на своем поле победили «Динамо» (2:1) в чемпионате и дома проиграли «Торпедо» (1:3) в матче Кубка.

Перед международным перерывом «Сочи» в РПЛ на своем поле поделили очки с «Факелом» (1:1), а вернулись кубковым поражением от ЦСКА (1:2) в Москве.

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В последнем матче чемпионата России «Сочи» на выезде уступил «Оренбургу», не без помощи двух пенальти — 1:4.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 17 очками после 11 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 18-29, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

«Локомотив»

В начале сентября «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

Затем «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

В последнем матче чемпионата России железнодорожники на своем поле уступили дома «Уралу» — 2:4.

Календарь и таблица РПЛ

После 11 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 15-22 идет на 12-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Локомотива» — 4.20.

В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 2:1, а на выезде сыграл вничью 2:2. В пяти последних очных встреча «Локо» одержал три победы и раз сыграл вничью.

На «Фиште» сочинцы в последних четырех матчах раз победил и раз сыграл вничью. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч .