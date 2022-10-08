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    Увезет ли «Локомотив» очки с «Фишта»?

    «Сочи» — «Локомотив». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат России, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Локомотив»
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    «Сочи» — «Локомотив»
    В субботу, 8 октября, «Сочи» примет «Локомотив» в рамках 12 тура РПЛ. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
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    «Сочи»

    В начале сентября подопечные Александр Точилина на своем поле победили «Динамо» (2:1) в чемпионате и дома проиграли «Торпедо» (1:3) в матче Кубка.

    Перед международным перерывом «Сочи» в РПЛ на своем поле поделили очки с «Факелом» (1:1), а вернулись кубковым поражением от ЦСКА (1:2) в Москве.

    Коэффициенты матча Сочи — Локомотив

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    В последнем матче чемпионата России «Сочи» на выезде уступил «Оренбургу», не без помощи двух пенальти — 1:4.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 17 очками после 11 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 18-29, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

    «Локомотив»

    В начале сентября «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

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    • Затем «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России разгромил на выезде «Химки» (5:0).

    В последнем матче чемпионата России железнодорожники на своем поле уступили дома «Уралу» — 2:4.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 15-22 идет на 12-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Локомотива» — 4.20.

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    В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 2:1, а на выезде сыграл вничью 2:2. В пяти последних очных встреча «Локо» одержал три победы и раз сыграл вничью.

    На «Фиште» сочинцы в последних четырех матчах раз победил и раз сыграл вничью. Прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.59 и ТБ 2,5 за 1.59.

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    «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Локомотив» очки с «Фишта»?
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