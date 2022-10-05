«Реал» Мадрид
Команда Карло Анчелотти в двух турах набрала максимальные 6 очков. Причем мадридцы еще не пропустили ни одного гола.
А вот в своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял очки. В рамках Примеры мадридцы не смогли одолеть «Осасуну» (1:1).
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Шахтёр Д
Есть у испанцев и кадровые проблемы. Травмы получили Лука Модрич, Лукас Васкес и голкипер Тибо Куртуа.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Карим Бензема и Винисиус Жуниор показывают отличное взаимодействие.
«Шахтер» Донецк
Донецкий клуб строится буквально на ходу. Теперь основу команды составляют не привычные бразильцы, а молодые украинцы.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Донецк расписал мировую с «Селтиком» (1:1). Причем «горняки» сейчас являются главным преследователем «Реала».
В своем чемпионате команда Игоря Йовичевича выдала блестящую гастроль. «Горняки» перед встречей с «Реалом» разнесли в клочья «Металлист» (1:6).
В этом поединке «Шахтер» Донецк наверняка сыграет вторым номером. Между тем, шустрый Михаил Мудрик способен доставить проблемы обороне испанцев.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 8.50, а победу «Шахтера» Донецк — за 17.00.
«Реал» Мадрид наверняка сыграет с позиции силы. «Горняки»
«Шахтер» имеет позитивный опыт битв с «Реалом». Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк +1.5 с коэффициентом 2.58.