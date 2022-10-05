«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Команда Карло Анчелотти в двух турах набрала максимальные 6 очков. Причем мадридцы еще не пропустили ни одного гола.

А вот в своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял очки. В рамках Примеры мадридцы не смогли одолеть «Осасуну» (1:1).

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 1.177.6014.00Фрибет$40

Есть у испанцев и кадровые проблемы. Травмы получили Лука Модрич, Лукас Васкес и голкипер Тибо Куртуа.

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«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Карим Бензема и Винисиус Жуниор показывают отличное взаимодействие.

«Шахтер» Донецк

Донецкий клуб строится буквально на ходу. Теперь основу команды составляют не привычные бразильцы, а молодые украинцы.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Донецк расписал мировую с «Селтиком» (1:1). Причем «горняки» сейчас являются главным преследователем «Реала».

В своем чемпионате команда Игоря Йовичевича выдала блестящую гастроль. «Горняки» перед встречей с «Реалом» разнесли в клочья «Металлист» (1:6).

В этом поединке «Шахтер» Донецк наверняка сыграет вторым номером. Между тем, шустрый Михаил Мудрик способен доставить проблемы обороне испанцев.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 8.50, а победу «Шахтера» Донецк — за 17.00.

«Реал» Мадрид наверняка сыграет с позиции силы. «Горняки» способны удивить любого соперника .

«Шахтер» имеет позитивный опыт битв с «Реалом». Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк +1.5 с коэффициентом 2.58.