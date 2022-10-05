«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Атака под предводительством Эрлинга Холанна творит чудеса. Норвежец быстро нашел себя в команде, и это приносит свои плоды.

В своем предыдущем матче «Манчестер Сити» снова показал свою силу и мощь. В манкунианском дерби команда разнесла в клочья оборону «Манчестер Юнайтед» (6:3).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Копенгаген 1X2Новым игрокам 1.0711.0038.00Фрибет$40

При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет действующую серию из четырех побед подряд. Причем три из них — с крупным счетом.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. По-другому команда просто не умеет!

«Копенгаген»

Датчане в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Например, в Лиге чемпионов команда не забила еще ни разу.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» добыл первый зачетный балл. Дома датчане расписали мировую с «Севильей» (0:0).

В чемпионате Дании команда и вовсе проваливается. По итогам 11 туров «Копенгаген» пребывает лишь на 6 месте.

В этом поединке «Копенгаген» наверняка сыграет вторым номером. Правда, главной задачей обороны будет сдержать Холанна.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.06, ничью букмекеры предлагают взять за 18.00, а победу «Копенгагена» — за 45.00.

«Манчестер Сити» блестяще атакует . Датчане даже в своем чемпионате смотрятся не столь монолитно.

Холанн и компания просто обязаны громить нестабильных датчан. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.37.