«Манчестер Сити»
Атака под предводительством Эрлинга Холанна творит чудеса. Норвежец быстро нашел себя в команде, и это приносит свои плоды.
В своем предыдущем матче «Манчестер Сити» снова показал свою силу и мощь. В манкунианском дерби команда разнесла в клочья оборону «Манчестер Юнайтед» (6:3).
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Копенгаген
При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет действующую серию из четырех побед подряд. Причем три из них — с крупным счетом.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. По-другому команда просто не умеет!
«Копенгаген»
Датчане в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Например, в Лиге чемпионов команда не забила еще ни разу.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» добыл первый зачетный балл. Дома датчане расписали мировую с «Севильей» (0:0).
В чемпионате Дании команда и вовсе проваливается. По итогам 11 туров «Копенгаген» пребывает лишь на 6 месте.
В этом поединке «Копенгаген» наверняка сыграет вторым номером. Правда, главной задачей обороны будет сдержать Холанна.
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.06, ничью букмекеры предлагают взять за 18.00, а победу «Копенгагена» — за 45.00.
«Манчестер Сити»
Холанн и компания просто обязаны громить нестабильных датчан. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.37.