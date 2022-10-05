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    «Манчестер Сити» проедется катком по датчанам

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Копенгаген»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 05 Октября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Манчестер Сити»

    Атака под предводительством Эрлинга Холанна творит чудеса. Норвежец быстро нашел себя в команде, и это приносит свои плоды.

    В своем предыдущем матче «Манчестер Сити» снова показал свою силу и мощь. В манкунианском дерби команда разнесла в клочья оборону «Манчестер Юнайтед» (6:3).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Копенгаген

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    При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет действующую серию из четырех побед подряд. Причем три из них — с крупным счетом.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. По-другому команда просто не умеет!

    «Копенгаген»

    Датчане в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Например, в Лиге чемпионов команда не забила еще ни разу.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» добыл первый зачетный балл. Дома датчане расписали мировую с «Севильей» (0:0).

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    • В чемпионате Дании команда и вовсе проваливается. По итогам 11 туров «Копенгаген» пребывает лишь на 6 месте.

    В этом поединке «Копенгаген» наверняка сыграет вторым номером. Правда, главной задачей обороны будет сдержать Холанна.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.06, ничью букмекеры предлагают взять за 18.00, а победу «Копенгагена» — за 45.00.

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    «Манчестер Сити» блестяще атакует. Датчане даже в своем чемпионате смотрятся не столь монолитно.

    Холанн и компания просто обязаны громить нестабильных датчан. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» проедется катком по датчанам
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