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    «Клинки» начнут резво

    «Шеффилд Юнайтед» — КПР. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — КПР
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    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с КПР в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 21:45 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Команда сейчас лидирует с 24 очками в активе.

    «Клинки» блестяще обороняются. В 11 матчах команда пропустила всего лишь 6 раз.

    В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» потерял два очка. «Клинки» не смогли переиграть «Бирмингем» (1:1).

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    «Шеффилд Юнайтед» в последние годы блестяще играет с «рейнджерами». Из пяти последних матчей команда выиграла все пять.

    КПР

    «Рейнджеры» сейчас идут на 5 месте. Очевидно, попадание в первую шестерку будет считаться успехом.

    Правда, показатели у команды средние. Игроки КПР забили всего 16 мячей в 11 турах, пропустив в свои ворота 12.

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    • Вот и в предыдущем туре команда заработала три важных очка. КПР на выезде переиграл «Бристоль Сити» (1:2).

    Интересно, что до последнего тура, в двух своих последних матчах команда не пропускала. Вот и в этом поединке гости явно будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу КПР — за 5.50.

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    «Шеффилд Юнайтед» постарается вернуться в победную гавань. КПР не столь грозно выглядит в атаке.

    «Клинки» сейчас на подъеме, и наверняка быстро взломают оборону гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Клинки» начнут резво
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