«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с КПР в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Команда сейчас лидирует с 24 очками в активе.

«Клинки» блестяще обороняются. В 11 матчах команда пропустила всего лишь 6 раз.

В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» потерял два очка. «Клинки» не смогли переиграть «Бирмингем» (1:1).

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«Шеффилд Юнайтед» в последние годы блестяще играет с «рейнджерами». Из пяти последних матчей команда выиграла все пять.

КПР

«Рейнджеры» сейчас идут на 5 месте. Очевидно, попадание в первую шестерку будет считаться успехом.

Правда, показатели у команды средние. Игроки КПР забили всего 16 мячей в 11 турах, пропустив в свои ворота 12.

Вот и в предыдущем туре команда заработала три важных очка. КПР на выезде переиграл «Бристоль Сити» (1:2).

Интересно, что до последнего тура, в двух своих последних матчах команда не пропускала. Вот и в этом поединке гости явно будут действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу КПР — за 5.50.

«Шеффилд Юнайтед» постарается вернуться в победную гавань . КПР не столь грозно выглядит в атаке.

«Клинки» сейчас на подъеме, и наверняка быстро взломают оборону гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.