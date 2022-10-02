«Минай» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» в нынешнем сезоне явно будет бороться за выживание. Команда Владимира Шарана не выглядит монолитно.

На текущий момент закарпатцы находятся на 10 месте в таблице. Причем в 4 матчах команда победила лишь однажды.

В минувшем туре «Минай» по-настоящему провалился. Дома команда минимально уступила потенциальному конкуренту «Львову».

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«Минай» исторически сложно играет с киевлянами. Из шести официальных поединков команда проиграла все шесть.

«Динамо» Киев

Для команды Мирчи Луческу сезон начался — хуже не придумаешь. Плюс еще и постоянные перелеты не дают игрокам полностью восстановиться.

В трех матчах «Динамо» Киев набрало только 3 очка. Более того, пропустила команда уже 6 мячей.

Вот и минувший тур для команды вышел не самым ярким. Правда, была добыта первая победа в чемпионате: 1:0 над «Львовом».

В этом поединке «Динамо» Киев наверняка будет активно атаковать. К тому же вернулись в строй Денис Попов и Владислав Кулач.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Миная» — за 11.50.

«Минай» испытывает заметные сложности в организации атак.

«Динамо» Киев на голову сильнее соперника .

Киевляне изголодались по победам, и должны начать встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.