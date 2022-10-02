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    Киевляне обеспечат результативный первый тайм

    «Минай» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, УПЛ, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Динамо» Киев
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    Мирча Луческу
    «Минай» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Октября 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Минай»

    «Минай» в нынешнем сезоне явно будет бороться за выживание. Команда Владимира Шарана не выглядит монолитно.

    На текущий момент закарпатцы находятся на 10 месте в таблице. Причем в 4 матчах команда победила лишь однажды.

    В минувшем туре «Минай» по-настоящему провалился. Дома команда минимально уступила потенциальному конкуренту «Львову».

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    «Минай» исторически сложно играет с киевлянами. Из шести официальных поединков команда проиграла все шесть.

    «Динамо» Киев

    Для команды Мирчи Луческу сезон начался — хуже не придумаешь. Плюс еще и постоянные перелеты не дают игрокам полностью восстановиться.

    В трех матчах «Динамо» Киев набрало только 3 очка. Более того, пропустила команда уже 6 мячей.

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    • Вот и минувший тур для команды вышел не самым ярким. Правда, была добыта первая победа в чемпионате: 1:0 над «Львовом».

    В этом поединке «Динамо» Киев наверняка будет активно атаковать. К тому же вернулись в строй Денис Попов и Владислав Кулач.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Миная» — за 11.50.

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    «Минай» испытывает заметные сложности в организации атак.

    «Динамо» Киев на голову сильнее соперника.

    Киевляне изголодались по победам, и должны начать встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Минай» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Киевляне обеспечат результативный первый тайм
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