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    Конте снова накажет Артету?

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.97) на чемпионат Англии 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    В новом сезоне «Арсенал» еще ни разу не проигрывал на своем поле
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 октября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Октября 2022 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 18 очков.

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз «Арсенал» выдал лучший старт за много лет. Шесть побед в семи матчах — такого от «канониров» явно никто не ожидал.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Тоттенхэм

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    И самое главное, что эти результаты действительно по игре. Порой «Арсенал» выглядит действительно мощно. Сложно сказать, хватит ли у «канониров» сил и энергии на всю дистанцию, но как минимум в первой половине сезона они точно будут в топ-4.

    Все прогнозы на АПЛ

    В новом сезоне «Арсенал» еще ни разу не проигрывал на своем поле. И до сих пор команда Микеля Артеты забивала в каждой игре.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем находится на третьей строчке, набрав 17 очков. При этом «шпоры» отстают от «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.

    «Тоттенхэм» и вовсе еще ни разу не проигрывал в этом чемпионате. На данный момент у команды Антонио Конте пять побед и две ничьи.

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    • Перед международной паузой лондонский клуб разнес на своем поле «Лестер» — 6:2. Автором хет-трика стал кореец Сон Хын Мин.

    Но надо признать, что футбол «Тоттенхэма» впечатляет далеко не всегда. Конте работает четко на результат, явно не заморачиваясь по поводу красивой игры.

    «Тоттенхэм» одержал лишь одну победу в четырех гостевых матчах.

    Прогноз

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Тоттенхэма» — за 3.66.

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    В мае, незадолго до финиша предыдущего чемпионата Англии, «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» на своем поле со счетом 3:0. Конте красиво переиграл Артету, который явно не учел некоторые тактические нюансы, которые итальянец, как правило, применяет в больших матчах.

    На этот раз испанец должен подготовиться значительно лучше. Но очевидно, что на ставку на «Арсенал» лучше не трогать. Хитрец Конте, ко всему прочему, еще и очень везучий.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.

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    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Конте снова накажет Артету?
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