В 4-й группе Лиги В Швеция и Словения будут решать вопрос о сохранении прописки в дивизионе. Матч состоится 27 сентября в Сольне. Начало в 21:45 мск. Швеция — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы потерпели 4 поражения подряд, которые поставили их на грань вылета из Лиги В. Набрав 3 очка в пяти турах, коллектив занимает последнее место и отстает от Словении на 2 пункта.

Швеция дважды проиграла лидеру таблицы Норвегии (1:2, 2:3). Помимо этого коллектив Янне Андерссона дважды уступил кандидату на повышение — сборной Сербии (0:1, 1:4).

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Единственную победу удалось одержать во встрече со словенцами., которая закончилась со счетом 2:0. К слову, дома у команды ни одной победы.

Все прогнозы на Лигу наций

Также отметим, что у «желто-синих» 5 поражений в последних шести матчах в турнире Лиги наций.

Словения

Словения находится в положении, когда ее устроит ничья. Можно предположить, что команда сыграет вторым номером от обороны, чтобы сохранить тот результат, который у нее есть сейчас.

Сейчас у словенцев 5 набранных очков, с которыми они занимают 3-е место. Речь не идет о возможном втором, а только о сохранении прописки в Лиге В.

Обыграв 24 числа Норвегию (2:1), Словения одержала первую победу в розыгрыше. До этого у нее было два поражения и две ничьи.

Ранее гости сыграли нулевую ничью со сборной Норвегии и разошлись результативной мировой с Сербией (2:2).

Прогноз и ставка

Котировки на основные исходы составляют: 1.77 на Швецию и 4.70 на Словению. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.70.

Швеция стала много пропускать, но будет ли Словения этим пользоваться. Скорее всего, что даже один забитый мяч все равно не сделает игру более открытой.

Рекомендуется взять ставку на низовой исход матча. К примеру, тотал меньше 2.5 за 1.79.