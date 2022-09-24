Сборная Украины сыграет против команды Армении в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября в Ереване, начало — в 16:00 мск. Армения — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Сборная Армении занимает четвертое место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала три очка.

В первом туре армяне одержали домашнюю победу над командой Ирландии со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Армения — Украина 1X2Новым игрокам 7.804.051.48Фрибет$40

И после этого команда Хоакина Капарроса потерпела три поражения подряд. В двух случаях Армения проиграла Шотландии, пропустив в общей сложности шесть мячей.

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Кроме того, в марте сборная Армении проиграла Норвегии в товарищеском матче со счетом 0:9. С обороной здесь точно не все в порядке.

Украина

Сборная Украины тем временем находится на второй строчке в группе, набрав в четырех матчах семь очков.

В среду украинцы провели перенесенный матч с Шотландией. Игра в Глазго завершилась избиением команды Александра Петракова.

В первом тайме Украина еще хоть как-то держалась, а после перерыва шотландцы забили три мяча. Результат абсолютно закономерный.

В трех предыдущих матчах Лиги наций сборная Украины набрала семь очков.

Прогноз и ставка

На Армению в этом матче можно поставить за 6.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Украины — за 1.50.

Понятно, что в предстоящем матче украинцам будет значительно проще. Летом команда Петракова обыграла Армению со счетом 3:0. И вполне вероятно, что в Ереване ей снова удастся победить с разницей в несколько мячей. Армянская оборона пока не готова сдерживать таких противников.

Ставка — победа Украины + тотал больше 1,5 за 1.91.