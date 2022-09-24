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    Украина потеряет очки на поле Армении?

    Армения — Украина. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Лигу наций 24 сентября 2022 года

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    Украина в предыдущем матче проиграла Шотландии со счетом 0:3
    Сборная Украины сыграет против команды Армении в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября в Ереване, начало — в 16:00 мск. Армения — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 24 Сентября 2022 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 16:00 Украина Украина
  • Киев
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    Армения

    Сборная Армении занимает четвертое место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала три очка.

    В первом туре армяне одержали домашнюю победу над командой Ирландии со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Армения — Украина

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    И после этого команда Хоакина Капарроса потерпела три поражения подряд. В двух случаях Армения проиграла Шотландии, пропустив в общей сложности шесть мячей.

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    Кроме того, в марте сборная Армении проиграла Норвегии в товарищеском матче со счетом 0:9. С обороной здесь точно не все в порядке.

    Украина

    Сборная Украины тем временем находится на второй строчке в группе, набрав в четырех матчах семь очков.

    В среду украинцы провели перенесенный матч с Шотландией. Игра в Глазго завершилась избиением команды Александра Петракова.

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    • В первом тайме Украина еще хоть как-то держалась, а после перерыва шотландцы забили три мяча. Результат абсолютно закономерный.

    В трех предыдущих матчах Лиги наций сборная Украины набрала семь очков.

    Прогноз и ставка

    На Армению в этом матче можно поставить за 6.65, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Украины — за 1.50.

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    Понятно, что в предстоящем матче украинцам будет значительно проще. Летом команда Петракова обыграла Армению со счетом 3:0. И вполне вероятно, что в Ереване ей снова удастся победить с разницей в несколько мячей. Армянская оборона пока не готова сдерживать таких противников.

    Ставка — победа Украины + тотал больше 1,5 за 1.91.

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    Армения — Украина: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Украина потеряет очки на поле Армении?
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