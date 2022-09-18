«Монца» на своем поле примет туринский «Ювентус» в рамках 7-го тура Серии А. Матч состоится 18 сентября и начнется в 16:00 по мск. «Монца» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.

Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.

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И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии Б.

Календарь и таблица Серии А

С одним зачетным пунктом в копилке «Монца» закономерно засела на самом дне турнирной таблицы, но от безопасной строки отстает всего лишь на два очка.

«Ювентус»

Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

В новом же чемпионате Италии «старая сеньора» пока еще не знала горечи поражений, добившись двух домашних викторий и расписав четыре мировые. И с 10 очками она идет восьмымой.

В минувшем игровом дне первенства «Юве» дома не смог справиться с «Салернитаной», сыграв 2:2. А после этого он уступил в Турине «Бенфике» 1:2 в матче Лиги чемпионов.

В прошлом году эти команды провели товарняк, который выиграл «Ювентус» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.86.

На викторию «Монцы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.65.

После ряда неудач, «Юве» должен сконцентрировать все свои силы и обыграть дебютанта. В общем, наш прогноз — П2.