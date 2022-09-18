«Монца»
«Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.
Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.
Коэффициенты матча Монца — Ювентус
И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии Б.
С одним зачетным пунктом в копилке «Монца» закономерно засела на самом дне турнирной таблицы, но от безопасной строки отстает всего лишь на два очка.
«Ювентус»
Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.
Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.
В новом же чемпионате Италии «старая сеньора» пока еще не знала горечи поражений, добившись двух домашних викторий и расписав четыре мировые. И с 10 очками она идет восьмымой.
В минувшем игровом дне первенства «Юве» дома не смог справиться с «Салернитаной», сыграв 2:2. А после этого он уступил в Турине «Бенфике» 1:2 в матче Лиги чемпионов.
В прошлом году эти команды провели товарняк, который выиграл «Ювентус» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.86.
На викторию «Монцы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.65.
После ряда неудач, «Юве» должен сконцентрировать все свои силы и обыграть дебютанта. В общем, наш прогноз — П2.