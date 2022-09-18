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    «Ювентус» отыграется на дебютанте

    «Монца» — «Ювентус». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 18 сентября 2022 года

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    «Ювентус»
    «Монца» на своем поле примет туринский «Ювентус» в рамках 7-го тура Серии А. Матч состоится 18 сентября и начнется в 16:00 по мск. «Монца» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2022 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 16:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Монца»

    «Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.

    Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.

    Коэффициенты матча Монца — Ювентус

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    И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии Б.

    Календарь и таблица Серии А

    С одним зачетным пунктом в копилке «Монца» закономерно засела на самом дне турнирной таблицы, но от безопасной строки отстает всего лишь на два очка.

    «Ювентус»

    Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

    Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

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    • В новом же чемпионате Италии «старая сеньора» пока еще не знала горечи поражений, добившись двух домашних викторий и расписав четыре мировые. И с 10 очками она идет восьмымой.

    В минувшем игровом дне первенства «Юве» дома не смог справиться с «Салернитаной», сыграв 2:2. А после этого он уступил в Турине «Бенфике» 1:2 в матче Лиги чемпионов.

    В прошлом году эти команды провели товарняк, который выиграл «Ювентус» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Монцы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.65.

    После ряда неудач, «Юве» должен сконцентрировать все свои силы и обыграть дебютанта. В общем, наш прогноз — П2.

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    «Монца» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» отыграется на дебютанте
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