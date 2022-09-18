ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнОт Холанна до Левандовского. Главные победители и неудачники 2-го тура Лиги чемпионов Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов Скрин из NHL 23«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23?
  • 23:39
    • Испания вышла в финал Евробаскета-2022, обыграв Германию
  • 21:36
    • «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 21:12
    • СКА вырвал выездную победу у «Динамо»
  • 20:13
    • Сборная Франции — первый финалист Евробаскета-2022
    Все новости спорта

    «Сочи» с «Факелом» сыграют «по низам»

    «Сочи» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, РПЛ, 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Нобоа
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 16:30 Факел Факел
  • Россия. Кубок
    •

    «Сочи»

    Сочинцы вполне способны побороться за медали. Между тем, начала сезон команда неровно, и находится лишь на 7 месте.

    Вот и свой предыдущий поединок команда провела неуверенно. В Кубке России южане уступили «Торпедо» (1:3).

    Коэффициенты матча Сочи — Факел

    1X2Новым игрокам
  • 1.375.008.00Фрибет$40
    •

    Зато традиционно эффективен Кристиан Нобоа. 37-летний эквадорец забил уже 7 мячей в чемпионате.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Сочи» многовато пропускает в свои ворота. Впрочем, в этом поединке южане будут действовать с позиции силы.

    «Факел»

    Вот уж интересно, каким будет воронежский клуб без Олега Василенко?! «Факелу» придется перестраиваться на ходу.

    При этом «Факел» может дать бой кому угодно. Да и с атакой у новичка все нормально — 12 голов в 9 матчах.

  • Калюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • Возможно, будущие звезды мирового футбола
  • Вчера

    • В своем последнем матче воронежцы проиграли. В рамках Кубка России «Факел» уступил «Спартаку» (3:0).

    Зато в предыдущем туре РПЛ воронежцы добыли важнейшие три очка. Дома был обыгран «Локомотив» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Факела» — за 8.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Сочи» мотивирован подняться в группу лидеров. «Факел» будет цепляться за очки.

    Воронежцы способны упереться в матче с любым оппонентом. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рыбакина — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синякова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Подороска — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сочи» с «Факелом» сыграют «по низам»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры