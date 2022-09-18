«Сочи»
Сочинцы вполне способны побороться за медали. Между тем, начала сезон команда неровно, и находится лишь на 7 месте.
Вот и свой предыдущий поединок команда провела неуверенно. В Кубке России южане уступили «Торпедо» (1:3).
Коэффициенты матча Сочи — Факел
Зато традиционно эффективен Кристиан Нобоа. 37-летний эквадорец забил уже 7 мячей в чемпионате.
«Сочи» многовато пропускает в свои ворота. Впрочем, в этом поединке южане будут действовать с позиции силы.
«Факел»
Вот уж интересно, каким будет воронежский клуб без Олега Василенко?! «Факелу» придется перестраиваться на ходу.
При этом «Факел» может дать бой кому угодно. Да и с атакой у новичка все нормально — 12 голов в 9 матчах.
В своем последнем матче воронежцы проиграли. В рамках Кубка России «Факел» уступил «Спартаку» (3:0).
Зато в предыдущем туре РПЛ воронежцы добыли важнейшие три очка. Дома был обыгран «Локомотив» (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Сочи» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Факела» — за 8.30.
«Сочи» мотивирован подняться в группу лидеров. «Факел»
Воронежцы способны упереться в матче с любым оппонентом. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.39.