«Сочи» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы вполне способны побороться за медали. Между тем, начала сезон команда неровно, и находится лишь на 7 месте.

Вот и свой предыдущий поединок команда провела неуверенно. В Кубке России южане уступили «Торпедо» (1:3).

Коэффициенты матча Сочи — Факел 1X2Новым игрокам 1.375.008.00Фрибет$40

Зато традиционно эффективен Кристиан Нобоа. 37-летний эквадорец забил уже 7 мячей в чемпионате.

Все прогнозы на РПЛ

«Сочи» многовато пропускает в свои ворота. Впрочем, в этом поединке южане будут действовать с позиции силы.

«Факел»

Вот уж интересно, каким будет воронежский клуб без Олега Василенко?! «Факелу» придется перестраиваться на ходу.

При этом «Факел» может дать бой кому угодно. Да и с атакой у новичка все нормально — 12 голов в 9 матчах.

В своем последнем матче воронежцы проиграли. В рамках Кубка России «Факел» уступил «Спартаку» (3:0).

Зато в предыдущем туре РПЛ воронежцы добыли важнейшие три очка. Дома был обыгран «Локомотив» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Факела» — за 8.30.

«Сочи» мотивирован подняться в группу лидеров. «Факел» будет цепляться за очки .

Воронежцы способны упереться в матче с любым оппонентом. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.39.