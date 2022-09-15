«Юнион» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Юнион» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

«Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1).

В своем чемпионате команда стартовала куда скромнее. «Юнион» идет на 7 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

Минувший тур команда не записала себе в актив. Домашнее поражение от «Генка» (1:2) получилось обидным.

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«Юнион» наверняка постарается использовать фактор своего поля. У бельгийцев есть шанс закрепиться в лидерах квартета.

«Мальме»

Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2).

А вот в своем чемпионате «Мальме» разочаровывает еще больше. Нынешнее 5 место вполне сойдет за провал.

Причем атака команды действует бледновато. В 22 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 31 раз.

В этом поединке «Мальме» явно не будет отсиживаться в тылах. Быть может, веское слово скажет опытнейший Ола Тойвонен?!

Прогноз и ставка

На победу «Юниона» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Мальме» — за 6.50.

«Юнион» обороняется не лучшим образом .

«Мальме» постарается добыть, как минимум, балл.

Оборона хозяев слишком часто допускает ошибки. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» или ничья с коэффициентом 2.37.