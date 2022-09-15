«Юнион»
«Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1).
В своем чемпионате команда стартовала куда скромнее. «Юнион» идет на 7 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.
Минувший тур команда не записала себе в актив. Домашнее поражение от «Генка» (1:2) получилось обидным.
«Юнион» наверняка постарается использовать фактор своего поля. У бельгийцев есть шанс закрепиться в лидерах квартета.
«Мальме»
Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2).
А вот в своем чемпионате «Мальме» разочаровывает еще больше. Нынешнее 5 место вполне сойдет за провал.
Причем атака команды действует бледновато. В 22 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 31 раз.
В этом поединке «Мальме» явно не будет отсиживаться в тылах. Быть может, веское слово скажет опытнейший Ола Тойвонен?!
Прогноз и ставка
На победу «Юниона» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Мальме» — за 6.50.
«Юнион»
«Мальме» постарается добыть, как минимум, балл.
Оборона хозяев слишком часто допускает ошибки. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» или ничья с коэффициентом 2.37.