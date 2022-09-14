Поединок 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов группы F донецкий «Шахтер» встретится с «Селтиком». Поединок состоится 14 сентября в 19:45 мск. «Шахтер» Д — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

В прошлом туре «горняки» дали прикурить «Лейпцигу». Разгромив команду Доменико Тедеско со счетом 4:1, они вышли на первое место в группе благодаря разнице голов.

Вообще у «Шахтера» началась удачная полоса. Они победили в 4 последних матчах. К победе в ЛЧ прилагаются еще три результата в чемпионате Украины, где команда выиграла у «Черноморца» (2:1), «Руха» (1:0) и «Кривбаса» (1:0).

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Заметна тенденция на увеличение забитых голов. В начале сезоне у хозяев не получалось забивать больше одного мяча, однако теперь результативность стала выше.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В составе «кротов» травмирован 23-летний защитник Виктор Корниенко.

«Селтик»

Гостям не повезло в первом же туре попасть на мадридский «Реал», который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Как результат, «Селтик» потерпел чувствительное поражение, пропустив три безответных мяча. К тому же оно прервало 7-матчевую серию побед команды, и больше гола за игру с начала сезона шотландцы не пропускали.

Ранее «бело-зеленые» разгромили «Рейнджерс» 4:0, побили «Росс Каунти» 4:1 и разнесли «Данди Юнайтед» 9:0. Серия уверенных выступлений сделала «Селтик» лидером чемпионата Шотландии.

В прошлом поединке у «Селтика» получил травму основной защитник Карл Старфельт.

Прогноз и ставка

«Шахтер» после такого блистательного выступления можно считать фаворитом, но букмекеры думают иначе — 3.15 на хозяев и 2.25 на гостей.

«Шахтер» показал, что умеет забивать. При этом вряд ли «горнякам» избежать пропущенных мячей. После поражения от «Реала» «Селтик» будет рвать и метать. Для него это тоже хороший шанс набрать очки.

Букмекеры ожидают верховой поединок. Рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 за 1.74.