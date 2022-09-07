«Барселона» сыграет на своем поле с «Викторией Пльзень» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В прошлом сезоне «Барселона» начала выступления в еврокубках в Лиге чемпионов, однако не смогла пробиться в плей-офф и опустилась в Лигу Европы, где успеха не достигла.

После неуверенного старта каталонцы все-таки встали на правильный путь в новой кампании. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью.

Коэффициенты матча Барселона — Виктория Пльзень 1 1.07 X 10.50 2 36.00 Ставка

Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1. В третьем туре коллектив снова добился разгромной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0) дома.

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Затем «блауграна» на выезде разгромила «Севилью» (3:0) и теперь занимает второе место с отставанием в два балла от лидера «Реала».

«Виктория Пльзень»

Чемпион Чехии в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» прошла «Карабах» благодаря ничьей 0:0 на выезде и победы 2:1 дома.

В предыдущих раундах Лиги чемпионов команда смогла переиграть чемпиона Финляндии — ХИК (7:1) и чемпиона Молдавии — «Шериф» (4:2).

В своем национальном первенстве коллектив занимает второе место, уступая лидеру «Славии» Прага по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.

В последних 13 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб не знает поражений. В четырех последних из них он выиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.

Успех гостей оценивается в 36,00, тогда как ничья — в 12,00.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,20.