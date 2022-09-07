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    Сколько «Барселона» забьет «Виктории»?

    «Барселона» — «Виктория Пльзень». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Виктория Пльзень»
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    «Барселона» не знает поражений в новом сезоне
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Викторией Пльзень» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 07 Сентября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
  • Пльзень
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    «Барселона»

    В прошлом сезоне «Барселона» начала выступления в еврокубках в Лиге чемпионов, однако не смогла пробиться в плей-офф и опустилась в Лигу Европы, где успеха не достигла.

    После неуверенного старта каталонцы все-таки встали на правильный путь в новой кампании. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью.

    Коэффициенты матча Барселона — Виктория Пльзень

  • 1
  • 1.07
  • X
  • 10.50
  • 2
  • 36.00
  • Ставка
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    Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1. В третьем туре коллектив снова добился разгромной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0) дома.

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    Затем «блауграна» на выезде разгромила «Севилью» (3:0) и теперь занимает второе место с отставанием в два балла от лидера «Реала».

    «Виктория Пльзень»

    Чемпион Чехии в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» прошла «Карабах» благодаря ничьей 0:0 на выезде и победы 2:1 дома.

    В предыдущих раундах Лиги чемпионов команда смогла переиграть чемпиона Финляндии — ХИК (7:1) и чемпиона Молдавии — «Шериф» (4:2).

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  • 26/08/2022

    • В своем национальном первенстве коллектив занимает второе место, уступая лидеру «Славии» Прага по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.

    В последних 13 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб не знает поражений. В четырех последних из них он выиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.

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    Успех гостей оценивается в 36,00, тогда как ничья — в 12,00.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,20.

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    «Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Сколько «Барселона» забьет «Виктории»?
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