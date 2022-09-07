«Барселона»
В прошлом сезоне «Барселона» начала выступления в еврокубках в Лиге чемпионов, однако не смогла пробиться в плей-офф и опустилась в Лигу Европы, где успеха не достигла.
После неуверенного старта каталонцы все-таки встали на правильный путь в новой кампании. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью.
Коэффициенты матча Барселона — Виктория Пльзень
Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1. В третьем туре коллектив снова добился разгромной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0) дома.
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Затем «блауграна» на выезде разгромила «Севилью» (3:0) и теперь занимает второе место с отставанием в два балла от лидера «Реала».
«Виктория Пльзень»
Чемпион Чехии в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» прошла «Карабах» благодаря ничьей 0:0 на выезде и победы 2:1 дома.
В предыдущих раундах Лиги чемпионов команда смогла переиграть чемпиона Финляндии — ХИК (7:1) и чемпиона Молдавии — «Шериф» (4:2).
В своем национальном первенстве коллектив занимает второе место, уступая лидеру «Славии» Прага по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе.
В последних 13 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб не знает поражений. В четырех последних из них он выиграл.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.
Успех гостей оценивается в 36,00, тогда как ничья — в 12,00.
Наши прогноз и ставка — «Барселона» будет выигрывать после первых 15 минут матча за 3,20.