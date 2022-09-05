ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуОт «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна Тайсон ФьюриФьюри принял вызов Усика. Тайсон пообещал расправиться с Александром за 4 раунда Черная ПантераСупергеройская франшиза от EA и искатели приключений. Топ-5 игр, которые могут презентовать во время Disney & Marvel Games Showcase
  • 23:55
    • «Барселона» на выезде разгромила «Севилью»
  • 23:46
    • Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Лацио»
  • 22:31
    • «Динамо» одержало домашнюю победу над «Уралом»
  • 02:05
    • Рублев победил Шаповалова в 3-м круге US Open
  • 00:08
    • ПСЖ крупно обыграл «Нант», Мбаппе оформил дубль с передач Месси
  • 21:52
    • «Лион» разгромил «Анже» забив пять безответных голов
  • 21:25
    • «Манчестер Сити» упустил победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Да здравствует минимализм!

    «Астана» — «Акжайык». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Казахстана, 5 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Астана
    Прогноз и ставки на «Астана» — «Акжайык»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 05 Сентября 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 18:00 Акжайык Акжайык
  • Уральск
    •

    «Астана»

    «Астана» атакует мощнее всех в лиге. В 17 матчах игроки команды набили уже 35 мячей.

    Причем «Астана» сильна еще и надежной обороной. Пропущено всего 17 мячей в 17 встречах.

    В своем предыдущем матче команда победила. Дома «Астана» в рамках Кубка страны переиграла «Мактаарал» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Астана» всегда сложно играла с «Акжайыком». Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.

    «Акжайык»

    «Акжайык» изо всех сил сражается за выживание. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

    Более того, «Акжайык» ужасно выглядит в атаке. В 16 матчах забито всего лишь 11 мячей — худший показатель в лиге.

  • Из бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • Бразилец получил самый серьезный вызов в своей карьере
  • 02/09/2022

    • Причем отрыв от зоны вылета не такой уж весомый. Он составляет всего два зачетных балла.

    В этом поединке «Акжайык» наверняка будет действовать строго от обороны. Основной целью будет не дать забить Марину Томасову.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астаны» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.56, а победу «Акжайыка» — за 6.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Астана» изо всех сил сражается за чемпионский титул.

    «Акжайык» откровенно слаб в плане реализации.

    «Астана» в последних матчах не блещет результативностью. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Монпелье — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Автомобилист — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Черноморец — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Брайтон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Кривбасс — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астана» — «Акжайык»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. Да здравствует минимализм!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры