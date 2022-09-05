«Астана» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» атакует мощнее всех в лиге. В 17 матчах игроки команды набили уже 35 мячей.

Причем «Астана» сильна еще и надежной обороной. Пропущено всего 17 мячей в 17 встречах.

В своем предыдущем матче команда победила. Дома «Астана» в рамках Кубка страны переиграла «Мактаарал» (1:0).

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«Астана» всегда сложно играла с «Акжайыком». Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.

«Акжайык»

«Акжайык» изо всех сил сражается за выживание. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

Более того, «Акжайык» ужасно выглядит в атаке. В 16 матчах забито всего лишь 11 мячей — худший показатель в лиге.

Причем отрыв от зоны вылета не такой уж весомый. Он составляет всего два зачетных балла.

В этом поединке «Акжайык» наверняка будет действовать строго от обороны. Основной целью будет не дать забить Марину Томасову.

Прогноз и ставка

На победу «Астаны» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.56, а победу «Акжайыка» — за 6.30.

«Астана» изо всех сил сражается за чемпионский титул.

«Акжайык» откровенно слаб в плане реализации .

«Астана» в последних матчах не блещет результативностью. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.04.